Google Destekli Flutter Fest Hackathon Başlıyor

Google Developer Student Clubs tarafından gerçekleştirilecek olan Flutter Fest Hackathon etkinliği, 11, 12, 13 Şubat tarihlerinde online olarak gerçekleşecek.

Mobil uygulama geliştirme dünyasının sürekli büyüyen ve gelişen teknolojilerinden Flutter ile yeni yarışma ve hackathonlar düzenlenmeye devam ediyor. Google Developer Student Clubs tarafından düzenlenen yeni Flutter Fest Hackathon’u da onlardan biri ve 11-12-13 Şubat tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, Google Developer Student Clubs ekibi ile Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden seçilen iki temel soruna Flutter teknolojisi kullanarak yaratıcı çözümler üretmeye çalışacak.

Eğitim, mentor desteği ve daha fazlası

Minimum iki, maksimum dört kişilik ekipler halinde takım olarak katılım sağlanabilecek olan yarışmada katılımcıları pek çok fırsat da bekliyor olacak. Etkinliğe katılan yarışmacılara yarışma boyunca devam edecek eğitim ve mentor desteklerinin yanı sıra Google Developer Student Clubs aracılığıyla projelerin geliştirilmesine destek için imkanlar da sunulacak.

Aynı zamanda jüri üyeleri ve diğer katılımcılar ile bir araya gelip kendi profesyonel ağınızı erkenden oluşturma fırsatı yakalayacağınız yarışmaya katılmak isterseniz buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.