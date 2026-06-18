Google'ın Gemini ekibinin liderlerinden olan Noam Shazeer, Google'ın en büyük rakibi OpenAI'a geçtiğini açıkladı.

Günümüzde teknoloji dünyasındaki en önemli konunun yapay zekâ olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden firmalar, yapay zekâ alanındaki uzman kişileri sürekli bünyesine katmaya çalışıyor. Rakip firmalar arasında da geçişler yaşandığını sık sık görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Son zamanlarda en çok yükselen yapay zekâ aracı olan Google’ın Gemini modellerinin lider isimlerinden biri, Google’ın bu konudaki en büyük rakibi olan OpenAI’a geçiş yaptığını duyurdu.

Gemini’ın lideri, artık ChatGPT için çalışacak

Noam Shazeer, Google’da Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Gemini ekibinin liderlerinden biri olarak görev yapıyordu. Shazeer, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Google’daki bu üst düzey yöneticilik görevini bıraktığını ve ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a katıldığını duyurdu.

Shazeer, gönderisinde OpenAI’da hangi pozisyona geçtiği konusunda detay vermedi ancak ChatGPT tarafında büyük bir rolü olacağını söyleyebiliriz. Kendisi Ağustos 2024’ten beri Gemini’da yönetici pozisyonundaydı ve onu başarılı yapan çoğu şeyde büyük rol oynamıştı. Bu yüzden Google için büyük bir kayıp, OpenAI için ise önemli bir kazanç olduğunu belirtmek yanlış olmaz.