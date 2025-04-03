Google, Discover akışında tasarım değişikliğine gitti. Yeni düzenlemede kenar boşlukları kaldırılarak görseller ekranı kaplıyor.

Google Discover'da gözle görülür bir tasarım değişikliği yapıldı. Artık içerikler, ekranın her yerine yayılıyor; kenar boşluğu falan kalmamış. Yeni tasarım Android telefon kullanan birçok kişide şimdiden kendini göstermeye başladı.

Yenilenen tasarımda görseller, ekranın tam genişliğini kaplayacak şekilde sunuluyor. Önceki sürümde görsellerin çevresinde belirli bir boşluk bulunuyordu. Şimdi ise bu boşluk kaldırılmış durumda. Bu da bazı görsellerin kenarlarından kırpılmasına ve neyin ne olduğunun tam anlaşılmamasına neden olabiliyor. İlginç bir şekilde, metin ve başlıklarda ise tam tersi olmuş; boşluklar artmış gibi duruyor.

Kart tasarımı rafa kalktı

Google, daha önce içerikleri kart yapısıyla sunan ve görselleri tam ekran göstermeyen bir tasarımı test etmişti. Ancak bu tasarımın, son değişiklikle birlikte rafa kaldırıldığı görüldü. Mevcut tam genişlikli tasarım, hem Google uygulamasında hem de sol ekran akışında birçok cihazda devreye alındı. Şirket, bu değişikliğin kalıcı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.

Yeni tasarımın son dönemde Google tarafından benimsenen Material 3 tasarım diliyle örtüşmediği görüldü. Bu durum değişikliğin kalıcı değil, geçici bir uygulama olabileceğini gündeme getirdi. Şirket, yeni düzenlemenin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir değerlendirme paylaşmadı.