Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama hizmetlerinden biri olan Google Drive yalnızca bir bulut depolama alanı sunmuyor, eğer doğru kullanırsanız iş hayatınızı ve günlük hayatınızı düzenleyecek özelliklere de sahip. İşte tüm Google Drive kullanıcılarının bilmesi gereken bazı tüyolar ve dikkat çeken özellikler.

Teknoloji devi Google tarafından kullanıcılarına sunulan bir bulut depolama hizmeti olan Google Drive, özellikle Android kullanıcılarının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Aylık 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Google Drive hizmetine, günde üç milyardan fazla dosya yükleniyor. Bu nedenle açıkça söyleyebiliriz ki dünyanın en çok kullanılan bulut depolama hizmetidir.

Uzun süredir Google Drive kullanıyorsanız bile eğer biraz araştırma yapmadıysanız tüm özelliklerini biliyor olmanız oldukça zor. Bu özelliklerden yalnızca bazılarını kullanmak bile hem iş hayatınızı hem de günlük hayatınızı düzenleyecektir. Tüm Google Drive kullanıcılarının bilmesi gereken tüyolara ve bu hizmetin sunduğu bazı temel özelliklere gelin biraz daha yakından bakalım.

Google Drive tüyoları ve öne çıkan özellikleri:

Google Drive arama motorunu kullanın.

Dosyalarınızı herkese açık bir şekilde paylaşın.

Paylaştığınız dosyalara yapılan yorumları takip edin.

Google Drive Chrome uzantısını kullanın.

Görselleri metne dönüştürün.

Microsoft Office belgelerini Google Drive üzerinden görüntüleyin.

Farklı cihazlar üzerinden yedekleme yapın.

Dosyaları renkler kullanarak kategorize edin.

Google Drive klavye kısayollarını keşfedin.

Google Drive arama motorunu kullanın (Belgelerde yer alan metinleri de tarıyor):

Eğer uzun zamandır Google Drive kullanıyorsanız ortalık biraz karışık görünebilir. Bu karmaşanın içinde aradığınız dosyaları bulmak için uzun uğraşlar vermek yerine sistemin kendi arama motoruna aradığınız dosyanın adını yazarak nokta atışı bir arama yapabilirsiniz. Bu özelliği etkili kullanabilmek için yedeklediğiniz dosyalara anlaşılır isimler vermeniz tavsiye ediliyor.

Gerekirse dosyalarınızı herkese açık bir şekilde paylaşın (Link göndermeniz yetiyor):

Google Drive hizmetinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de yedeklemiş olduğunuz dosyaları yalnızca bir bağlantı ile dilediğiniz herkesle paylaşabilimenizdir. Paylaşmak istediğiniz dosya üzerinde sağa tıklayın ve Paylaş seçeneğine tıklayın. Paylaşım ayarlarını düzenledikten sonra aldığınız bağlantıyı dilediğiniz kişiye, dilediğiniz platform üzerinden göndererek paylaşım yapabilirsiniz

Paylaştığınız dosyalara yapılan yorumları takip edin:

Paylaşmış olduğunuz Google Drive dosyalarına diğer kullanıcılar yorum yapabilir ya da farklı eklemeler yapabilirler. Bunlardan anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmalısınız. Google Drive Ayarlar ekranını açın ve Bildirimler sekmesini genişletin. Buradan bildirimleri tarayıcı üzerinden mi, e-posta ile mi almak istediğinizi seçin. Dosyalarınız üzerinde yapılan tüm değişim bildirimlerini bu şekilde almanız mümkün.

Paylaştığınız dosyalara yorum ve farklı eklemeler alabilmek için paylaşma seçeneklerini Bağlantıyı bilen herkes olarak değiştirmeli ve sonrasında bu kişileri Yorumcu olarak kaydetmelisiniz. Eğer paylaştığınız dosyalar üzerinde düzenleme yapılmasını istiyorsanız bağlantıya sahip kişileri Düzenleyici olarak kaydetmelisiniz. Bu tür bir değişiklik yaptığınız dosyaların kimlerin eline geçebileceğinden emin olmalısınız.

Google Drive Chrome uzantısını kullanın:

Google Drive bir Google hizmeti olduğu için elbette Google Chrome internet tarayıcısı için de bir uzantı sunuyor. Buradan indirerek tarayıcınıza kurabileceğiniz Google Drive Chrome uzantısı ile gezdiğiniz internet sitelerindeki yazıları ve görselleri kolay bir şekilde bulut depolama alanıza kaydedebilirsiniz. Kaydetmiş olduğunuz tüm bu yazı ve görsellere dilediğiniz cihazdan erişmeniz mümkün.

Görselleri metne dönüştürün:

Kullanmak istediğiniz metin, elinizde görsel halinde varsa satır satır bunu yazıya geçirmek çıldırtıcı olabilir. Bununla uğraşmayın. Google Drive’da bulunan o görsel üzerinde sağa tıklayın ve Google Docs ile birlikte açın. Google Docs yani Google Dökümanlar, sahip olduğu optik karakter tanıma özelliği ile o görseli bir metne çevirecektir. Metinde ufak tefek hatalar olabilir ama bunları düzeltmek, sıfırdan yazmaktan çok daha kolaydır.

Görseli metne dönüştürme işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta görsel kalitesidir. Karanlık bir fotoğraf doğru bir şekilde dönüştürülemeyebilir. Bu nedenle işlem öncesi görseli biraz aydınlatabilirsiniz. Aynı şekilde el yazısı ile hazırlanmış metinler de dönüştürme sırasında bazı sorunlar yaratabilir.

Microsoft Office belgelerini Google Drive üzerinden görüntüleyin:

Bir arkadaşınız ya da iş arkadaşınız size Word, Excel ya da bir PowerPoint dosyası gönderdi diyelim ama sizin bilgisayarınızda Microsoft Office programları yüklü değil. Endişe etmeyin. Buradan indirerek kurabileceğiniz Office Belgeleri Düzenleme Chrome eklentisi ile Microsoft Office dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Bunun için görüntülemek istediğiniz dosyaların Google Drive depolama alanınızda yüklü olması gerekiyor.

Farklı cihazlar üzerinden yedekleme yapın:

Google Drive yalnızca tek bir bilgisayar üzerinden kullanılan bir bulut depolama hizmeti değil. Google Play Store ve App Store üzerinden indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamaları sayesinde akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden de yedekleme yapabilirsiniz. Aynı şekilde farklı bilgisayarlar üzerinden yedekleme yapmanız da mümkün. Üstelik araç sekmesi üzerinden cihaz seçerek hangi dosyanın hangi cihazdan yüklendiğini kolayca görmeniz mümkün.

Dosyaları renkler kullanarak kategorize edin:

Google Drive’da dosyalarınızı kategorize etmek için her birine ayrı bir klasör açabilir ve böylece aradığınızı çok daha kolay bulabilirsiniz. Ancak bu biraz sıkıcı bir yöntem. Bunun yerine dosyaları renklendirmeyi tercih edebilirsiniz. Dosyanın üzerinde sağa tıklayın ve Rengi Değiştirin seçeneğini tıklayın. Bu tür renk değişimlerini benzer dosyalar üzerinde yaparak aradığınızı çok daha kolay ve eğlenceli bir şekilde bulmanız mümkün.

Google Drive klavye kısayollarını keşfedin:

Masaüstünde kullanılan pek çok uygulama gibi Google Drive da kullanıcılarının işini kolaylaştıracak kısayollar sunuyor. O kadar çok kısayol sunuyor ki bunun için ayrı bir sayfa açmış. Google Drive Ayarlar ekranını açın ve Klavye Kısayolları seçeneğine tıklayın. Karşınıza her biri farklı bir işlem için kullanılacak onlarca farklı klavye kısayolu çıkacak. Bunlardan birkaç tanesini bilmek bile Google Drive kullanımınızı çok daha keyifli bir hale getirecektir.

Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama hizmeti olan Google Drive kullanıcılarının mutlaka bilmesi gereken bazı tüyolardan ve öne çıkan özelliklerden bahsettik. Bu tüyolar sayesinde çok daha keyifli ve kolay bir Google Drive deneyimi sizi bekliyor olacak.