Google Drive'ın masaüstü sürümünde veri kaybı sorunu yaşanıyor. Google, durumun farkında ve çalışmalarını sürdürüyor. Ancak hatanın nasıl çözüleceği bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bulut tabanlı depolama hizmeti Google Drive, önemli bir konu ile gündemde. Hizmetin masaüstü sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, platforma yükledikleri dosyalara erişememeye başladılar. Durumun farkında olan Google, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Edinilen bilgilere göre Google Drive'dan dosya kaybolması, yeni bir sorun değil. Kullanıcı bildirimlerine göre Mayıs 2023 itibarıyla yüklenen veriler, bir anda ortadan kayboldu. Ancak kullanıcılar da Google da bu sorunu şimdi fark etti. Üstelik Google yetkililerinin kaybolan dosyaları geri getirmek için sundukları yöntemler de işe yaramadı. Google forumlarında paylaşım yapan yüzlerce kişi, aynı sorundan mustarip olduklarını beyan ediyorlar.

Google'a göre senkronizasyon sorunu yaşanıyor

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı belgelerinin yok olmasına neden olan hata, 84.0.0.0 ve 84.0.4.0 kodlu masaüstü uygulama sürümlerindeki senkronizasyon hatası. Ancak bu sorunun nasıl giderileceği, kullanıcı verilerinin nasıl geri getirileceği şimdilik bilinmiyor. Eğer siz de Google Drive'daki bazı verilerini kaybettiyseniz şu an için beklemekten başka bir çareniz bulunmuyor.

Bu arada; Google, veri kaybeden kullanıcıların ne yapmamaları gerektiğini açıkladı. Google'a göre sorun çözülene kadar masaüstü uygulamadaki bağlantının kesilmemesi gerekiyor. Ayrıca Google Drive'daki klasörlerle oynamak, şu an için çok da mantıklı bir hareket değil. Tüm bunlara ek olarak, kullanıcıların, bilgisayarlarındaki şu klasörlere de müdahale etmemeleri gerekiyor. Ancak aşağıda konumlarını paylaştığımız klasörleri kopyalamak, sorun çözülene kadar kalan verilerin de silinmesini engelleyebilir.