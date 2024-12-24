Google Drive, video yükleme işlemi bittikten hemen sonra videoların izlenmesine olanak tanıyacak yeni özelliğini duyurdu ve bekleme süresini ortadan kaldırdı.

Google Drive, artık yüklediğiniz videoları anında oynatma imkanı sunuyor. Yeni özellik ile videoların yükleme işlemi tamamlanır tamamlanmaz izlenebilmesini sağlayacak. Bekleme süresini ortadan kaldıran yeni özellik kullanıma sunuldu.

Google, son blog gönderisinde anında video oynatma özelliğini duyurdu. Yeni özellik videoları yükledikten sonra hemen izleme imkanı sunarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Önceki sistemde, videoların uygun bir formata dönüştürülmesi gerekiyordu ve bu süreç uzun zaman alabiliyordu. Artık bu bekleme süresi sona erdi ve videolar yükleme tamamlanır tamamlanmaz izlenebilecek.

Google hemen izleme imkanı sunuyor

Bulut depolama hizmetleri, dosyaları yükleme ve ihtiyaç duyduğunuzda geri alma prensibi üzerine kuruludur. Ancak rekabet arttıkça, bu hizmetler gelişmiş özellikler sunmaya başladı. Google Drive da bu doğrultuda kullanıcılarına otomatik transkriptler ve daha hızlı video yüklemeleri sağlayan yeni medya oynatıcısını geçen yıl sunmuştu. Şimdi, video yükleme gecikmelerini daha da azaltan yeni ayarlamalar yaptı.

İyileştirmelere rağmen videoların paylaşılabilir hale gelmesi için işleme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Google, bu özelliğin tüm Google Workspace müşterilerine, bireysel abonelere ve kişisel hesap kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı. Hızlı Yayın alanlarındaki kullanıcılar şu anda bu özelliği kullanabiliyor, ancak 2 Ocak 2025'ten itibaren diğer tüm kullanıcılara da sunulacak.