Google Arama Alışkanlıklarımızı Tersine Çevirecek Bir Yenilik ile Karşımıza Çıkıyor: Arama Sonuçları "Yapay Zekâ Modu" ile Gelecek

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Google, arama motoruna "Yapay Zekâ Modu"nu entegre etmek için hazırlanıyor. "Yapay Zekâ Modu" henüz test aşamasında.

Google'ın arama motoruna yenilikçi bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcıların yapay zekâ destekli arama deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak "Yapay Zeka Modu"nu test ettiği ortaya çıktı.

Google, arama motoruna entegre edeceği “Yapay Zeka Modu”nu kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. Arama sonuçları sayfasının üst kısmında yer alacak bu yeni seçenek, kullanıcılara Google’ın Gemini yapay zekâ sohbet botuna benzer bir arayüz sunacak. 

Yeni yapay zekâ modunun ne zaman geleceği merak konusu oldu

google yapay zeka modu geliyor

Yeni yapay zekâ modu sayesinde kullanıcılar çok farklı bir arama deneyimi yaşayabilecek. Yapay Zekâ Modu, arama sayfasının sol tarafında yer alan "Tüm", "Resimler", "Videolar" ve "Alışveriş" sekmelerinin yanına eklenerek kullanıcılara sunulacak. Yeni modda kullanıcılar aldıkları yanıtların ardından ilgili web sayfalarına bağlantılarla karşılaşacak.

Yeni yapay zekâ modu ile ilgili ortaya çıkan haberler daha önce beta sürümünde tespit edilen Yapay Zekâ Modu ile de örtüştüğü görülüyor. Google ise henüz konuya dair bir açıklama yapmadı. Yapay Zekâ ve arama entegrasyonu konusunda OpenAI’nin ChatGPT’ye benzer bir özellik sunmaya başlamasıyla birlikte, Google’ın da bu alandaki gelişmeleri hızlandırması bekleniyor.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/12/20/24325776/google-search-dedicated-ai-mode-gemini
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