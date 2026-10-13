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Google, Ekranlı Akıllı Bilekliği Fitbit Edge’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Google, yeni ekranlı akıllı bileklik modeli Fitbit Edge’i tanıttı. Uzun pil ömrü, gelişmiş GPS ve daha birçok dikkat çeken özelliğe sahip.

Google, Ekranlı Akıllı Bilekliği Fitbit Edge’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, giyilebilir teknoloji alanında da iddialı olmaya çalışan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, Fitbit Edge ismi verilen yeni akıllı bileklik modelini resmen bizlerle buluşturdu. Ekranlı olarak gelen bu model, dikkat çeken özelliklere sahip.

Fitbit Edge, geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş 11,5 mm kalınlığında bir gövdeyle geliyor. Google'ın verilerine göre bu gövde, Apple Watch Series 12'nin kasasından %45 daha hafif bir yapı sunuyor.

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Google, Ekranlı Akıllı Bilekliği Fitbit Edge’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Google Fitbit Edge neler sunuyor?

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Cihazda kullanılan 1,34 inç boyutundaki hibrit OLED ekran önceki Fitbit takip cihazlarına kıyasla %46 daha geniş bir izleme alanı vadederken doğrudan güneş ışığı altında da rahatça okunabiliyor. Spor takibi tarafında 50'den fazla egzersiz modunu destekleyen cihaz, yapılan aktiviteye özel canlı bilgiler sunuyor. Örneğin koşucular tempo hedeflerini izleyebilirken HIIT seanslarında nabız bölgeleri, pist antrenmanlarında ise tur/bölünme süreleri anlık gösteriliyor.

GPS çipini de güncelleyen Google, önceki nesillere kıyasla %40'a varan oranda daha hassas bir konum takibi sağlandığını ekliyor. Bu sayede telefonu evde bırakıp rotayı kaydetmek mümkün hâle gelirken dahili altimetre ile tırmanış ve merdiven egzersizlerindeki yükseklik değişimleri de izlenebiliyor. 100’e kadar aktivite türünü otomatik olarak algılayıp kaydetme yeteneğine sahip olduğunu da belirtmek gerek.

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Pil performansına bakıldığında tek şarjla 7 güne kadar kullanım süresi sunduğu firma tarafından belirtilmiş. Şarj azaldığında ise manyetik şarj aletinde geçireceği 5 dakikalık süre cihazın tam bir gün boyunca çalışmasına yetiyor. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık, modüler iç tasarım ve değiştirilebilir batarya gibi özellikleri de var. Android 11 ve iOS 16.4 üzeri işletim sistemine sahip telefonlarla Google Health uygulaması üzerinden uyumlu çalışabilen bileklik, 179,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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