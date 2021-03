Google'da En Çok Aratılan 10 Popüler Oyun

Google’da en çok aratılanlar listesini her yıl farklı kategorilerde görüyoruz. Geçtiğimiz yılın verilerine dayanarak oluşturulan listelerden birisi de En Çok Aratılan Oyunlar oldu. Bu yıl Google’da en çok aratılan oyunların başında Amongs Us gelirken, onu Fall Guys ve Valorant gibi yeni ve popüler oyunlar takip etti.

Oyun dünyası ve oyuncular için oldukça verimli geçen bir yılı geride bıraktık. Işın İzleme ve yeni nesil konsolların yanı sıra birçok yeni oyunu da son 12 ay içerisinde popüler hale gelirken gördük. Haliyle Google’da en çok aratılan oyunlar listesi de güncellenmiş oldu. Listede bu yıl çıkış yapmış oyunlarla birlikte çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olan ancak bu yıl popüler olan oyunlar da mevcut.

10 adet oyunun yer aldığı listemizdeki her oyunun çokça aratılmış olmasının farklı sebepleri var. Bazı oyunlar Twitch’teki yayınlarda göze çarparak, bazı oyunlar ise olaylı çıkışlarıyla adlarından söz ettirdiler. Bu yazımızda 2020’de Google’da en çok aratılan oyunlar listesinden ve bu oyunların neden listede yer aldığından söz edeceğiz.

NOT: Liste Google Trendler aracı üzerinden açıklanan verilere dayanmaktadır, bu nedenle 2021 Şubat ve Mart aylarında popüler olan Valheim gibi yapımlar listede yer almıyor

2020’de Google’da en çok aratılan oyunlar:

Among Us

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Genshin Impact

The Last of Us 2

Ghost of Tsushima

FIFA 21

Animal Crossing

Call of Duty: Warzone

Dragon Quest Walk

Twitch yayıncılarının yardımıyla zirveye tırmanan Among Us:

Yapımcı: InnerSloth

InnerSloth Çıkış Tarihi: 15 Haziran 2018

Piyasaya 2018’de çıkmış olmasına rağmen 2020’de ciddi bir ivme kazanan Among Us, yapı olarak basit bir oyun olsa da Twitch yayıncılarının tanıtımlarının ardından basamakları son derece hızlı tırmandı. Unity yardımıyla geliştirilen Among Us, Steam’in yanı sıra iOS ve Android cihazlarda da oynanabiliyor.

Yılın “En İyi Bağımsız Oyun” ünvanına aday olan Fall Guys: Ultimate Knockout

Yapımcı: Mediatonic

Mediatonic Çıkış Tarihi: 31 Temmuz 2020

2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulan Fall Guys, şimdiye dek gördüğümüz en farklı yapıdaki Battle Royale oyunu olabilir. Alıştığımız Battle Royale oyunlarından farklı olarak herhangi bir silah ve aksiyon olmaksızın yalnızca farklı haritalar üzerinde yarışma heyecanı yaşatan Fall Guys’ın 2020’e damga vurmasının sebebi tam da bu farklılık.

Riot Games’in CS:GO’a kafa tuttuğu FPS oyunu Valorant:

Yapımcı: Riot Games

Riot Games Çıkış Tarihi: 2 Haziran 2020

2019’da Project A ismiyle tanıtılan ve 7 Nisan 2020’de erken erişime Valorant adıyla açılan yepyeni FPS oyunu, 2 Haziran 2020’de tüm dünyaya ücretsiz olarak sunuldu. Kısa süre içerisinde e-spor takımlarının yeni kadrolar kurmasıyla ve Riot Games’in turnuvalarıyla adını çokça duyuran Valorant’ın Google’da en çok aratılan oyunlar listesinde yer alması hiç de şaşırtıcı değil.

Hem mobilde hem PC’de hem de konsollarda boy gösteren Genshin Impact:

Yapımcı: miHoYo

miHoYo Çıkış Tarihi: 28 Eylül 2020

Aksiyon RPG türünde hem mobilde hem de PC ve konsollarda varlık gösteren Genshin Impact, bu türü seven oyuncular için ücretsiz olmasıyla gayet çekici bir yapım haline geldi. 28 Eylül 2020’de oyunculara sunulan yapım, haftalar içinde uygulama mağazalarında zirveye oynamaya başladı. Genshin Impact’i çekici yapan unsurlardan biri ise son derece geniş kapsamlı bir yapı sunuyor olması.

7 kategoride ödül alan ve “Yılın Oyunu” seçilen The Last of Us 2:

Yapımcı: Naughty Dog

Naughty Dog Çıkış Tarihi: 19 Haziran 2020

Serinin ikinci oyunu olan ve çıkışının ardından çokça tartışmanın başrolü olan The Last of Us 2, ana karakterimiz Ellie’nin hikayesinin devamına tanık olduğumuz bir yapım. Karakter gelişiminin başarılı bir şekilde işlendiği oyunun en çok eleştirilen kısımlarından biri ise şiddetin vahşiliğe evrildiği kısımlar oldu. The Last of Us 2’nin 2020 yılının “Yılın Oyunu” ödülüyle birlikte toplamda 7 ödülü sırtlaması da Google’da en çok aratılan oyunlar listesinde yer almasına yardımcı oldu.

The Game Awards 2020’de “Oyuncunun Sesi” ödülünü almaya hak kazanan Ghost of Tsushima:

Yapımcı: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Çıkış Tarihi: 17 Temmuz 2020

1200’lü yılların atmosferini PlayStation’a özel olarak sunan Ghost of Tsushima, sunduğu dövüş mekanikleri ve başarılı mekan tasarımlarıyla gönüllerde taht kurdu. Animasyon konusunda bazı eksikleri olan yapım, oynanışın yanı sıra sinematik bir şölen sunduğu da unutulmaması gereken bir gerçek. Ghost of Tsushima, The Game Awards 2020’de “Oyuncunun Sesi” ödülünü almaya hak kazandı.

FIFA serisinin yeni nesille bağlantısı niteliğini taşıyan FIFA 21:

Yapımcı: Electronic Arts

Electronic Arts Çıkış Tarihi: 5 Ekim 2020

FIFA serisinin son yıllardaki oyunlar maalesef oyuncuların beklentisini karşılayamıyor. Bunun ana sebeplerinden biri olarak FIFA’yı gelişime itecek bir rekabet ortamının olmaması gösterilse de FIFA 21’in yeni nesile geçiş oyunu olması bile düşük puan almasının önüne geçemedi. Özellikle oyunun yeni nesil olmayan sürümünün bir önceki oyunla kıyaslandığında neredeyse farksız olması büyük tepki çekti.

Nintendo’nun yenilenmiş sosyal simülasyonu Animal Crossing:

Yapımcı: Nintendo

Nintendo Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Sunduğu yapıyla oyuncuları sosyal bir simülasyonun içine çeken Animal Crossing, tek başına oyuncu kitlesinin büyük bir bölümüne Nintendo aldıracak potansiyele sahip. Oyunculara ıssız bir adayı büyük bir yaşam alanına çevirme mekaniğini yüzlerce farklı opsiyonla sunan oyunun 2020’de yenilenen versiyonuyla birlikte gündeme bomba gibi düşmesi kaçınılmaz oldu.

Call of Duty serisinin adını 2020’de daha çok duymamıza sebep olan Warzone:

Yapımcı: Activision

Activision Çıkış Tarihi: 10 Mart 2020

2020’nin ilk çeyreğinde Activision tarafından oyunculara ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Warzone, temelinde bir Battle Royale oyunu. Warzone’u milyonlara sevdiren unsur ise uzun yıllar boyunca Call of Duty oyunlarında alışılan o hissin bir Battle Royale oyununda tamamen ücretsiz olarak sunulmuş olması.

Mobil oyunda AR kullanımına en iyi örneklerden biri olan Dragon Quest Walk:

Yapımcı: COLOPL

COLOPL Çıkış Tarihi: 12 Eylül 2019

2016’da dünyaya damgasını vuran AR destekli mobil oyun Pokemon Go’nun ardından geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan Dragon Quest Walk, AR teknolojisini rol yapma unsurlarıyla birleştiren bir oyun. Özellikle çıkış yaptığı Japonya’da milyonlarca oyuncunun favori oyunu haline gelen Dragon Quest Walk’un Pokemon Go’dan sonra en çok gelir elde eden ikinci AR destekli oyun olması da adının duyulmasında bir etken oldu.