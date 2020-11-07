Among Us Nasıl İndilirir? [Steam, Android, iOS]

Oyuncular tarafından oldukça sevilen ve son zamanların oldukça popüler oyunu Among Us'ı Steam, Android ve iOS platformları için nasıl indirebileceğinizi açıklıyoruz.

Son zamanlarda sosyal medyada fırtınalar estiren oyun Among Us, InnerSloth oyun stüdyosu tarafından geliştirildi ve aslında 2 yıl önce, 15 Haziran 2018'de piyasaya sürüldü. Android ve iOS için ücretsiz olan oyun, PC kullanıcıları için Steam üzerinden belli bir ücret dahilinde satılıyor.

Yine de Andorid emulatörler ile oyunu PC'den de ücretsiz olarak oynamak mümkün, sizler için burada konuyu anlattık. Ancak oyunu orijinal ve sorunsuz şekilde oynamak isteyenler, Steam kullanmayanlar için de küçük bir rehber hazırladık.

Among Us PC için nasıl indirilir?

Adım #1: Buradan Among Us'ın Steam sayfasına gidin,

Buradan Among Us'ın Steam sayfasına gidin, Adım #2: ‘Among Us Satın Alın’ bölümünde bulunan ‘Sepete Ekle’ butonuna tıklayın,

‘Among Us Satın Alın’ bölümünde bulunan ‘Sepete Ekle’ butonuna tıklayın, Adım #3: 'Kendim için satın al’ butonuna tıklayın,

'Kendim için satın al’ butonuna tıklayın, Adım #4: Bir ödeme yöntemi seçin,

Bir ödeme yöntemi seçin, Adım #5: Altta çıkan boş alanlara kart bilgilerinizi girin,

Altta çıkan boş alanlara kart bilgilerinizi girin, Adım #6: Gelen menüden 'Satın Al' butonuna tıklayın.

Adım #1: Among Us'ın Steam sayfasına gidin

Dilerseniz Steam'in ana sayfasından Oyunu aratıp sayfasına gidebilirsiniz. Açılan ‘Among Us’ sayfasından ise oyunu satın almamız gerekecek.

Adım #2: ‘‘Among Us Satın Alın’ bölümünde bulunan ‘Sepete Ekle’ butonuna tıklayın.

Oyunun fragman videosunun hemen altında ‘Among Us Satın Alın’ isimli bir bölme bulunuyor. Bu bölümde bulunan ‘Sepete Ekle’ butonuna tıklayarak sepet sayfasına yönlendiriliyoruz.

Adım #3: 'Kendim için satın al’ butonuna tıklayın.

Alışveriş sepetine geldiğinizde karşınıza iki seçenek çıkacaktır. Oyunu kendiniz için satın alacaksanız ‘Kendim için satın al’ butonuna tıklıyoruz.

Adım #4: Bir ödeme yöntemi seçin.

Ödeme yöntemi adımına geldiğimizde karşınıza bir buton çıkacaktır. Bu butona tıklayarak gelen ekrandan oyunu hangi yöntemle satın almak istiyorsanız onu seçebilirsiniz.

Adım #5: Altta çıkan boş alanlara kart bilgilerinizi girin.

Adım #4’dan bir ödeme yöntemi seçtikten sonra eğer kredi kartı ile alışveriş yapacaksanız böyle bir menü gelecektir. Buradan ilgili alanlara kart üzerinde yazan bilgileri dolduruyoruz ve ardından ‘Devam Et’ butonuna tıklayarak işlemimize devam ediyoruz.

Adım #6: Gelen menüden 'Satın Al' butonuna tıklayın.

Görmüş olduğunuz menü artık oyunu satın almanızdaki son adımdır. Bu adımda sözleşmeyi okuyup onaylıyoruz ve ardından 'Satın Al' butonuna tıklayarak oyunu kütüphanemize eklemiş oluyoruz. Oyunu istediğiniz zaman kütüphaneden indirip oynayabilirsiniz.

Among Us'ı PC'de ücretsiz oynamak isteyenler için çözüm

Adım #1: Bluestacks Android emülatörünü indirin ve kurun.

Bluestacks Android emülatörünü ve kurun. Adım #2: Kurulumu yaptıktan sonra Google Play Store hesabınızı girin.

Kurulumu yaptıktan sonra Google Play Store hesabınızı girin. Adım #3: Home sekmesinden Google Play Store’a girin ve Among Us yazarak aratın.

Home sekmesinden Google Play Store’a girin ve Among Us yazarak aratın. Adım #4: Among Us uygulamasına tıklayıp yükleyin.

Among Us uygulamasına tıklayıp yükleyin. Adım #5: İndirme tamamlandıktan sonra Among Us’ı PC’den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra artık oyunu ücretli bir şekilde almanıza gerek kalmayacak ve tamamen ücretsiz bir şekilde Among Us oyununun keyfini çıkarabileceksiniz. Adımları uyguladığınız halde hala bir yerlerde yanlışlık çıkıyorsa, bununla ilgili görsel materyallerle sunduğumuz nasıl ücretsiz oynamanız gerektiği ile alakalı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Among Us, Android ve iOS için nasıl indirilir?

Among Us oyunu en çok telefonlarda tercih ediliyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de ücretsiz olması. Telefonunuz üzerinden Google Play Store ya da App Store'a girerek sizde oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kolayca indirebilmeniz için de oyunun indirme butonlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Among Us nasıl bir oyun?

Among Us, InnerSloth oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve 2018 yılında oyun-severlerin beğenisine sunulan çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu. Oyun ilk çıktığı zamanlarda pek tanınmıyordu ancak şu yakın süreçte ani bir patlama yaşadı. Oyuncular tarafından oldukça severek oynanan oyun, vampir köylü oyunu ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Vampir köylü oyununu oynamayı seven kişileri bu oyuna da akın etmiş durumda bulunuyor. Oyun, 4-10 oyuncuya kadar destek veriyor. Bu oyunculardan 1-3 arasındakiler her oyunda rastgele olarak sahtekar (Imposter) seçilirken, kalan kişiler ise bu sahtekarları bulamaya çalışıyorlar.

Among Us fiyatı:

Oyuna şu anda Android ve iOS platformları üzerinden ücretsiz olarak erişebililirsiniz. Steam platformunda ise 10,50 TL gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Oyunun şu anda 7 tane de DLC’si bulunuyor. Bunları toplu olarak satın almak isteyenler için de 39,40 TL tutarında bir ücret belirtiliyor.