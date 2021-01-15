Google, anlaşmayı Kasım 2019'da duyurmasına rağmen resmi onayı bir türlü alamadığı Fitbit satın alımının resmen tamamlandığını duyurdu. Avrupa Birliği, satın alımı onaylamak için Google'a bir dizi katı koşullar sunmuş durumda.

Kasım 2019’da bir resmi açıklama yayınlayan Google, giyilebilir teknoloji sektörünün en büyük markalarından Fitbit’i 2,1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Dün redmi blogundan yeni bir açıklama daha paylaşan Google, Fitbit satın alım sürecinin resmen tamamlandığını duyurdu.

Konu, Google gibi dünyanın en büyük reklam yayıncılarından birinin, Fitbit gibi milyonlarca kullanıcının sağlık verilerine sahip bir şirketi satın alması olduğundan söz konusu satın alıma şüphe ile yaklaşılıyordu. Ancak son olarak Avrupa Birliği’nin de kullanıcıların içini rahatlatacak birtakım şartlar dahilinde satın alımı onaylamasıyla birlikte Fitbit, resmen Google’a geçmiş oldu.

Google, Fitbit verilerini reklam hedefleme için kullanmayacağını belirtti

Google’ın Cihazlar ve Hizmetler bölümünün Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh’a göre söz konusu satın alma Fitbit’in sahip olduğu “verileri değil cihazları” kapsıyor. Osterloh’un açıklamalarına göre satın alma, üçüncü taraf fitness takip araçlarının Android ile nasıl çalıştığı ya da Fitbit’in Google dışı hizmetlerle uyumunu etkilemeyecek.

Avrupa Birliği, söz konusu satın alımı onaylarken Google’ın reklam hedefleme için Avrupa’daki Fitbit kullanıcılarının GPS ve sağlık verilerini kullanmamasını şart koştu. Ayrıca yine Avrupa’daki Fitbit kullanıcıları, sağlık ve fitness verilerinin Google ile paylaşılmasını engelleyebilmeli ve Google, üçüncü taraf Android giyilebilir cihazları desteklemeye devam etmelidir. Google ise yaptığı açıklamada söz konusu koşulları tüm dünyadaki Fitbit kullanıcılarına taahhüt ettiklerini belirtti.

Fitbit CEO'su James Park ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada satın alımın tamamlanmasından memnuniyetini dile getirirken; Fitbit ürün ve hizmetlerinin hem Android hem de iOS ile çalışmaya devam edeceğini, güçlü veri gizliliği ve güvenlik özellikleri sunmaya devam edeceklerini, verilerin kontrolünü kullanıcılarda bırakacaklarını ve hangi veriyi ne için topladıkları konusunda şeffaf olacaklarını belirtti.