Google Fotoğraflar'a geçmişte yüklenen bazı fotoğraflarda ortaya çıkan bozulmalar kullanıcıları korkuturken, sorunu çözmenin bir yolu da -en azından şu an için- bulundu.

Eski, fiziksel fotoğraflara baktığımızda sararmalar, solmalar, yerine göre fotoğrafta bozulmalar gibi etkiler görebiliyoruz. Bu türden bozulmaların normal şartlar altında dijital olarak saklanmış fotoğraflarda olması beklenmiyor. Google Fotoğraflar'da yer alan bazı eski fotoğraflar ise sanki dijital ortamda değil de yıllardır güneş alan bir vitrinde beklemiş gibi bozulmalarla karşımıza çıkıyor.

Pek çok kullanıcının şikayet ettiği üzere, eski fotoğraflarda yer alan bir bozulma Google Fotoğraflar kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Eski tarihli olan fotoğraflardaki bu bozulma, genellikle şeffaf kontur çizgileri şeklinde oluyor. Neyse ki sorunun şu an için bir çözümü bulunuyor.

Google Fotoğraflar'daki bozulma sorunu nasıl çözülür?

Öncelikle sorunun 2002 ile 2015 arasında yüklenmiş olan fotoğraflarda ortaya çıktığını belirtelim. Garip kontur çizgileri bu tarih aralığından sonra yüklenen görsellerde görülmüyor. Eski fotoğraflarınızda bu türden bir sorunla karşılaşırsanız yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

Görünüşe göre bu bozulma kalıcı değil ve sadece fotoğrafların düzenlenmiş versiyonlarında karşımıza çıkıyor. Fotoğrafların bozulmamış haline erişebilmek için izlenebilecek üç farklı alternatif bulunuyor.

Alternatif #1:

Google Fotoğraflar uygulamasına gidin.

İstediğiniz fotoğrafı açın.

Orijinalini indir seçeneğini seçin.

Görselin bozulmamış, temiz bir kopyası inecektir.

Alternatif #2

Google Fotoğraflar uygulamasına gidin.

İstediğiniz fotoğrafı açın.

Düzenleme modunu açın.

Görselin bozulmamış bir versiyonu karşınıza çıkacaktır. Bu versiyonu kaydedin.

Alternatif #3

Google Takeout uygulamasını açın.

Uygulamadan Google Fotoğraflar arşivinize gidin.

Görsellerin orijinallerini bulacaksınız.

Görünüşe göre Google, eski görselleri kullanıcılar düzenlemese bile kendi depolama sistemi içerisinde değişikliğe uğratıp bir düzenlenmiş kopya oluşturuyor. Öte yandan herhangi bir sorun yaşamıyor olsanız bile fotoğraflarınızı ve diğer değerli belgelerinizi birden fazla ortamda yedeklemeniz, bu tür bir sorun nedeniyle tüm sakladığınız şeyleri kalıcı olarak kaybetmeniz riskini de azaltacaktır.