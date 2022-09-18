Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerini daha da gizli hale getirecek yeni parmak izi özelliği geldi. Açması zor olan özelliğin nasıl kullanılacağını anlattık.

Google Chrome, gerek bilgisayarlarda gerek akıllı telefonlarda herkesin sahip olduğu bir tarayıcı. Chrome, Android cihazlara ilk geldiğinde şu anki kadar fazla erişilebilirlik seçeneği yoktu. Yıllar geçtikçe Chrome, barındırdığı özelliklerle akıllı cihazlardaki en iyi tarayıcı haline geldi.

Bu özelliklere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Artık Android cihazınızda Google Chrome’da açtığınız gizli sekmelere uygulamadan çıktıktan sonra yeniden ulaşmak için parmak izi doğrulaması isteyebileceksiniz. Böylelikle cihazınıza kayıtlı olan parmaklar haricindeki hiçbir parmak, o sekmelere ulaşamayacak...

Google Chrome gizli sekmelerinde parmak izi kilidi özelliği nasıl açılır?

Adım #1: Android cihazınızdan Google Chrome’a girin

Android cihazınızdan Google Chrome’a girin Adım #2: Adres çubuğuna "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" yazın

Adres çubuğuna "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" yazın Adım #3: "Enable device reauthentication for incognito" seçeneğini 'Enabled' yapın (Sizde 'Default' olarak gözükecektir).

"Enable device reauthentication for incognito" seçeneğini yapın (Sizde 'Default' olarak gözükecektir). Adım #4: Chrome'u yeniden başlatın

Chrome'u yeniden başlatın Adım #5: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik'e yeni "Chrome'dan ayrıldığınızda Gizli sekmeler kilitlensin." seçeneğini aktifleştirin.

Not: İlgili ayarın Chrome ayarlarına yansıması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Bu adımları takip ettikten sonra artık Android cihazınızda Google Chrome’u açıp gizli sekmeye giriş yaptığınızda ve çıkmak istediğinizde gizli sekmeler ortadan kaybolmayacak, parmak izini okutup tekrar giriş yapabileceksiniz.

Google Chrome’un gizli sekme özelliğini sık kullananlar için mantıklı bir eklenti olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.