Google, Android kullanıcıları için yayınladığı Fotoğraflar uygulamasını güncelledi ve uygulama arayüzünü daha kullanışlı hale getirdi. Güncellenen arayüz, tasarım anlamında büyük değişiklikler içermese de uygulamanın işlevselliğini artırıyor.

Google, Android’de kullanılan Google Fotoğraflar uygulaması için bir güncelleme yayınlandı. Kullanıcıların Fotoğraflar uygulamasını daha sık kullanması için uygulamayı işlevsel hale getirmeye çalışan Google, son güncellemesi ile arayüzde bazı önemli değişikliklere gitti.

Google Fotoğraflar'ın yeni güncellemesinde ilk dikkat çeken değişiklik, uygulama ekranının üst kısmında bulunan arama çubuğu ve menü butonunun ortadan kalkması. Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncelleme ile Haritalar’dan da menü butonunu kaldırmıştı. Anlaşılan Google, yeni dönemde menü butonunu ekranın üst kısmında kullanmak istemiyor.

Yeni arayüzde arama çubuğu yok olarak ekranın alt kısmında bir ikon olarak yer alıyor. Alt gezinme çubuğu da yeni arama butonuyla beraber genişlemiş durumda. Daha önce 4 seçenek bulunan alt gezinme çubuğunda artık Fotoğraflar, Arama, Sizin İçin, Paylaş ve Kitaplık şeklinde 5 seçenek bulunuyor.

Google, uygulamanın ana ekranına bir de 'anılar' adlı bir özellik ekledi. görünüş itibarıyla Instagram Hikayeler'e benzeyen bu özellik, geçmiş dönemde uygulamaya yüklenmiş fotoğraflarınızı gösteriyor. Anılar'ın altında ise fotoğraflarınız güncelden eskiye doğru sıralanmaya devam ediyor.

Google Fotoğraflar’ın alt gezinme çubuğuna gelen Kitaplık butonu, kaldırılan menü butonunun yerini dolduracak gibi görünüyor. Kitaplık bölümünün altında Aygıt Klasörleri, Sık Kullanılanlar, Albümler, Arşivler, Çöp Kutusu ve Yardımcı Programlar gibi seçenekler var.

Google Fotoğraflar’ın yeni güncellemesi Play Store’da yayınlandı. Uygulamayı Play Store üzerinden güncelleyerek, Google Fotoğraflar’ı, yeni özellikleri ve değiştirilmiş arayüzü ile beraber kullanabilirsiniz. Eğer Google Fotoğraflar telefonunuzda bulunmuyorsa aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.