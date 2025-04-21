Google, Fotoğraflar uygulamasına görsellerin kalitesini Ultra HDR'a yükseltmenizi sağlayan yeni bir düzenleme özelliği getirdi.

Google, Fotoğraflar uygulamasına kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli olarak yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise fotoğraflarınızın kalitesini arşa çıkaracak önemli bir güncelleme yapıldı.

Uygulama, artık kullanıcılarına “Ultra HDR” düzenleme özelliği sunmaya başlayacak. Yavaş yavaş kullanıma sunulan bu özellik, fotoğrafları Ultra HDR kaliteye yükseltmenizi sağlıyor.

Ultra HDR ne işe yarıyor?

Ultra HDR, fotoğrafları daha geniş bir ışık ve renk aralığında çekmenizi veya göstermenizi sağlayan bir özellik. Yani özellikle yüksek dinamik aralıklı ekranlara sahip cihazlarda çok daha canlı, gerçekçi ve kaliteli görüntüler sunuyor. Daha da iyisi, geriye uyumlu olması. Bu da HDR olmayan cihazlarda hâlâ normal şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Bunu da görselleri hem SDR hem de HDR sürümlerini tek bir dosyada sıkıştırarak yapıyor.

Ultra HDR özelliği, bugün itibarıyla bazı Google Fotoğraflar kullanıcıları tarafından erişime açıldı. Direkt görselleri düzenleme kısmında “Ultra HDR” seçeneği göreceksiniz. Buraya bastığınızda kalite yükseltilebilecek. Ekran görüntülerinden nasıl kullanıldığını görmeniz mümkün. İyileştirilen görsellerde Ultra HDR etiketi yer alacak.

Özellik, uygulamanın 7.24.0.747539053 sürümüyle geldi. Ancak kademeli olarak sunulduğu için herkeste görünmeye başlamamış olabilir. Biraz zaman geçtikten sonra tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacaktır.