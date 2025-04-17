Google'ın Nisan 2025 güvenlik güncellemesi, Android 12 desteğini kesti. Bu gelişme, Android 12 ile çalışan telefonların artık riskli olduğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Android'in minimum sistem gereksinimlerini güncellemesiyle gündem olan ABD merkezli teknoloji devi Google, yine buna benzer bir mesele ile gündemde. Nisan 2025 güvenlik güncellemesini yayımlayan şirket, Android 12 ile Android 12L sürümünü güncelleme kapsamının dışında bıraktı. Peki bu ne demek?

Google'ın yayımladığı son güvenlik güncellemesinde Android 12 desteğini kesmiş olması, bu işletim sistemi üzerine inşa edilen arayüzler çalıştıran telefonların artık güvenlik açıklarına karşı savunmasız olacağı anlamına geliyor.

En az Android 13 ile çalışan bir telefon edinseniz iyi olur

Android 12 ile çalışan telefonların güvenlik risklerine karşı savunmasız kalması, artık bu kategorideki cihazların riskli olduğu anlamına geliyor. Eğer hâlihazırda Android 12 ile çalışan bir akıllı telefonunuz varsa ya güncelleme seçeneklerini araştırın ya da cihazı değiştirme yoluna gidin. En az Android 13 ile çalışan bir telefon, güvenliğinizin korunmasına yardımcı olacaktır.

Android'in minimum sistem gereksinimlerine ilişkin detaylı bilgi için:

Google'ın Android 12'ye yönelik kararına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.