Bütçeni yormadan hem en yeni oyunları akıcı oynamak hem de günlük okul ve iş görevlerini halletmek istiyorsan, Casper Excalibur G870'in sunduğu fiyat/performans dengesine yakından bakıyoruz.

Son Güncelleme: 14 Ekim 2026

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Oyun dünyasına sağlam bir adım atmak veya öğrencilik hayatında hem dersleri hem de eğlenceyi tek bir cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartları ve 13. Nesil Intel işlemcileriyle aradığın donanım gücünü sunuyor.

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50 Bin TL Bütçesi Olanlar İçin Casper Excalibur G870 Ne Sunuyor?

50 bin TL bandında bir oyun bilgisayarı arayanlar için Casper Excalibur G870, 52.091 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle modern donanımları erişilebilir kılan güçlü bir alternatiftir. Bu model, kısıtlı bütçeyle yüksek performans arayanlar için oldukça mantıklı çünkü Dynamic Boost 2.0 destekli 115W değerindeki RTX 50 serisi ekran kartlarını barındırıyor. Yeni nesil Blackwell mimarisi ve yapay zeka destekli DLSS 4.5 teknolojisiyle donatıldığı için yüksek bütçelere çıkmadan güncel oyunları pürüzsüz grafiklerle deneyimleyebilirsin.

Öğrenciler İçin Casper Excalibur G870 Okul ve Yurt Kullanımına Uygun mu?

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Öğrenci olup hem ders çalışmak hem de yepyeni oyunları oynamak isteyenler için Casper Excalibur G870, 2.5 kg ağırlığı ve sadece 23.9 mm inceliğiyle kampüs ile yurt arasında rahatça taşınabilir bir oyun bilgisayarı seçeneğidir. Gündüz okulda notlarınızı tutup araştırma yaparken, akşam yurda döndüğünüzde 165 Hz yenileme hızına sahip 15.6 inçlik ekranında e-spor oyunlarına akıcı bir şekilde katılabilirsiniz. Alüminyum alaşımlı kaliteli kasası da çantada taşırken darbelere karşı güven veriyor.

Günlük Kullanım, Oyun ve Hafif Üretkenlik İçin Casper Excalibur G870 Yeterli mi?

Hem oyun oynamak hem de ofis veya tasarım gibi günlük işlerini halletmek isteyenler için Casper Excalibur G870, 10 çekirdekli Intel işlemcileriyle çok yönlü bir performans merkezidir. DDR5 4800MHz RAM desteği ve saniyede 6400 MB'a varan okuma hızı sunan PCIe 4.0 SSD'leri sayesinde arka planda büyük dosyalar açıkken bile tıkanmalar yaşamazsın. Klavyede yer alan özel Copilot tuşu ile sanal asistanını anında çağırıp iş akışını oldukça hızlandırabilirsin.

Kullanıcı Yorumları ve İncelemelere Göre Casper Excalibur G870 Nasıl?

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları ve teknoloji içerik üreticilerinin testleri, cihazın vadedilen performansı günlük kullanımda verdiğini gösteriyor. Teknoloji yayıncısı Mert Bayantemur'un RTX 5070 ekran kartlı konfigürasyonla yaptığı incelemeye göre, Casper Excalibur G870 sadece bütün güncel oyunları oynamanı sağlamıyor, aynı zamanda render ve tasarım gibi ağır işlerini de zorlanmadan halledebiliyor. Easter GamersTv'den Mete Özbey ise cihazın oyunlardaki akıcı kullanım deneyimini vurgulayarak genel performansının son derece başarılı olduğunun altını çiziyor.

Casper Excalibur G870 Donanım ve Performans Özellikleri

Özellik Casper Excalibur G870 Donanım Detayları İşlemci (CPU) 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H, Series 2 Core™ 7 240H, Series 2 Core™ 7 230H Ekran Kartı (GPU) NVIDIA® GeForce® RTX 5070, RTX 5060, RTX 5050, RTX 4050, RTX 3050 Ekran 15.6" FHD IPS, 165Hz Yenileme Hızı, 3 ms Tepki Süresi, 250 NIT, Anti-Glare Bellek (RAM) Maksimum 64GB'a kadar DDR4 veya DDR5 (4800MHz) desteği Depolama (SSD) 2TB M.2 SSD PCIe 4.0'a kadar (Çift NVMe yuvası desteği) Soğutma Sistemi 2 adet FrostFlux Fan (5400 RPM), 89 adet Fan Bıçağı Bağlantı Noktaları 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet Ağırlık ve İncelik 2.5 kg ağırlık / 23.9 mm incelik

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870'in ekranı rekabetçi oyunlar için yeterince hızlı mı?

Evet, Casper Excalibur G870 modeli 165 Hz ekran yenileme hızı ve 3 milisaniye tepki süresiyle geliyor. Bu yüksek hız oranları sayesinde özellikle aksiyonu bol rekabetçi oyunlarda gecikme yaşamadan tüm detayları akıcı bir şekilde takip edebilirsin.

Casper Excalibur G870 uzun süreli oyun maratonlarında çok ısınır mı?

Casper Excalibur G870, içerisinde 5400 RPM hızında çalışan 2 adet FrostFlux fan ve 89 adet fan bıçağı barındırıyor. "İkiz fan" olarak adlandırılan bu özel donanım sistemi sayesinde, bilgisayar uzun süreli oyun seanslarında bile sıcaklık değerlerini kontrol altında tutabiliyor.

MUX Switch özelliği Casper Excalibur G870'te ne işe yarıyor?

Casper Excalibur G870'te yer alan MUX Switch teknolojisi, dahili ve harici grafik kartları arasında doğrudan geçiş yapmanı sağlıyor. Yoğun grafik gücü gerektiren oyunlarda cihaz doğrudan harici ekran kartından görüntü alıyor çünkü bu özellik sayesinde güç tasarrufu yapan dahili ekran kartı devre dışı kalıyor.

Casper Excalibur G870'in klavye aydınlatması kişiselleştirilebiliyor mu?

Casper Excalibur G870, 3 farklı bölgeye ayrılmış aydınlatma teknolojisine sahip bir RGB klavye ile donatılmış durumda. Toplamda 65.026 farklı renk seçeneği ve 6 farklı mod sunan bu klavye ile cihazın görünümünü tamamen kendi zevkine göre ayarlayabilirsin.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer sürekli dış mekanlarda, yoğun güneş ışığı altında profesyonel renk düzenlemesi yapan bir kurgucu veya fotoğrafçıysan, Casper Excalibur G870 senin için en ideal tercih olmayabilir. Cihazın ekranı 250 NIT parlaklık seviyesine ve %45 renk doygunluğuna sahip olduğu için, dış mekandan ziyade iç mekan oyun ve standart ofis ortamları için optimize edilmiştir. Ayrıca, 2.5 kg ağırlığı her ne kadar bir oyun bilgisayarı için hafif olsa da, çantasında sadece bir defter ağırlığı taşımak isteyen ultra hafif "ultrabook" kullanıcılarına bir tık ağır gelebilir.