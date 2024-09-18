Google Takvim'de yeni tasarım güncellemeleri ve erişilebilirlik iyileştirmeleri yapıldı. Ekim ayında herkes erişebilecek.

Google, bu hafta gömülü takvimler için önemli bir güncelleme duyurdu. Artık web sitelerinde gömülü olarak kullanılan Google Takvim, yeni iyileştirmeleri ve tasarımıyla daha kullanıcı dostu hale geldi. Yenilenen tasarım, Google’ın Material Design 3 prensiplerine uygun olarak modernize edildi.

Görsel değişikliklerin yanı sıra, gömülü takvimler erişilebilirlik konusunda da bazı önemli yenilikler kazandı. Artık ekran okuyucularla uyumlu çalışan takvimler, klavye kısayolları sayesinde daha kolay navigasyon imkanı sunuyor. Bu iyileştirmeler özellikle görme engelli kullanıcıların takvimi rahatça kullanabilmesini sağlıyor.

Google Takvim güncellemelerine ekim sonuna kadar herkes erişebilecek

Yeni tasarım metinlerin daha okunabilir olması için iyileştirilmiş aralıklar ve çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlayan duyarlı bir düzen sunuyor. Bu sayede takvim hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde görüntülenebiliyor.

Google Workspace kullanıcıları Workspace Bireysel Aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar için erişilebilir durumda. Güncellemeler Hızlı Yayın (Rapid Release) alan adları için 17 Eylül'de başladı. Planlı Yayın (Scheduled Release) alan adları için ise 7 Ekim'de başlayacak. Ekim ayının sonuna kadar ise herkes bu yeniliklerden faydalanabilecek.