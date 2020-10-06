Google, G Suite hizmetini güncelleyerek marka yenilemesine gitti. Bundan sonra Google Workspace olarak isimlendirilecek hizmet, Google'ın diğer hizmetleriyle çok daha entegreli olarak kullanılacak. Google Workspace'in bazı özellikleri hemen, bazı özellikleri ise daha sonraki süreçte kullanıma sunulacak.

Google, kurumsal müşterilerin işlerini kolaylaştırabilmesi için hazırladığı G Suite'i revize etti. Yapılan çalışmalarla birlikte G Suite artık, "Google Workspace" olarak isimlendirilecek. Bu yeniden markalaşmanın getirdiği en büyük yenilik ise Gmail, Dokümanlar, Meet, E-tablolar ve Takvim gibi farklı hizmetlerin entegre edilerek birleştirilip, bunun da kullanıcıya hissettirilmesi.

Google Workspace, kurumsal müşterilerin işlerini daha da kolaylaştıracak. Çünkü kullanıcılar artık, tek bir sayfa üzerinden doküman oluşturma, ekip arkadaşlarıyla sohbet etme ve hatta görüntülü görüşme başlatabilecekler. Bu bağlamda özellikle de Dokümanlar'ın entegresinin, Microsoft Office uygulamalarına karşı yapılan bir başkaldırı olarak düşünebiliriz. Görünüşe göre Microsoft Office'in artık çok daha güçlü bir rakibi var.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni entegrasyon özellikleri, müşterilere bir anda sunulmayacak. Örneğin kullanıcılar, Meet entegrasyonu ve oluşturulan dokümanların küçük önizleme sürümlerini görüntüleme gibi bazı giriş seviye özellikleri bugün itibarıyla kullanabilecekler. Ancak bir sohbet sayfasında doküman oluşturma ve sunum sırasında doğrudan video konferans başlatma gibi daha iddialı özellikler, önümüzdeki hafta ya da aylarda kullanıma sunulacak.

Google Workspace, şu an için sadece masaüstü sürümde deneyimlenebilecek. G Suite kullanıcıları, bu hizmeti akıllı telefonlarından kullanmak istediklerinde bir süre daha mevcut pozisyonu koruyacaklar. Ancak Google Workspace ile sunulan tüm özellikler, ilerleyen süreçte mobil sürümlere de gelecek.

Bu arada Google Workspace ile birlikte uygulama simgeleri de değişiyor. Örneğin Gmail'in yıllardır alışmış olduğumuz "M" harfi temalı simgesi, yenilenen G Suite'te bulunmayacak. Kullanıcılar bunun yerine renkli bir simge ile karşılaşacaklar. Ayrıca benzer bir şekilde Dokümanlar ve Takvim gibi hizmetler de yeni simgelerle birlikte gelecek.

Google Workspace'in önemli özelliklerinden bir tanesi de üçüncü taraf uygulamalara sunduğu destek. Google'ın tüm hizmetlerinin birleşmiş olması, üçüncü taraf uygulamalara sunulan desteğin kesilebileceğini düşündürebilir. Ancak Google'a göre böyle bir durum olmayacak. G Suite'te Zoom ya da Slack gibi üçüncü taraf uygulamalara sunulan destek, Google Workspace'te de devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, sadece Google'ın hizmetlerini kullanmak zorunda kalmayacaklar.