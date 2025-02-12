Google Gemini'ın en etkili özelliklerinden bir tanesi olan Deep Research, iPhone'lara geldi. Bu özellik, kullanıcıların çok geniş kapsamlı araştırmalar yapmasını mümkün kılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, iPhone'larında Gemini uygulamasını kullananları memnun edecek bir hamle geldi. Şirket, birkaç ay önce duyurduğu "Deep Research" özelliğini Gemini'ın iOS sürümünde kullanılabilir hâle getirdi.

Deep Research, Google'ın üretken yapay zekâ modelinin en etkileyici özelliklerinden bir tanesi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde saatler boyunca sürecek kapsamlı araştırmaları yapay zekâya yaptırabiliyorlar. İşte bu özellik, an itibarıyla Gemini'ın iOS sürümüne eklenmiş oldu.

Kullanabilmek için Gemini Advanced abonesi olmak gerekecek

iPhone'unda Google Gemini'ın Deep Research özelliğinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, aylık 720 TL'ye satın alınabilen Gemini Advanced abonesi olması gerekecek. Aboneliği aktif olan bir kullanıcı ise Gemini uygulamasına girdikten sonra model seçimi sayfasında Deep Research'e ulaşabilecek. Bu özellik, şimdilik Gemini 1.5 Pro modeli ile destekleniyor.

Bu arada; Android telefonlar, Google Gemini'ın Deep Research özelliğine çoktan kavuşmuşlardı. Bugün alınan kararla tüm akıllı telefonlar, Deep Research'e erişim hakkı kazanmış oldular.