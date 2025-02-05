Google'ın bir süre önce Gemini'ye eklediği 'Deep Research' özelliğini artık mobil uygulamadan da kullanmak mümkün.

Google, Gemini için kullanıma sunduğu Deep Research özelliğini artık Android telefonlarda da kullanılabilir hâle getirdi. Şimdiye kadar sadece web üzerinden kullanılabilen bu özellik artık Gemini uygulamasından da kullanılabiliyor.

'Deep Research' özelliği ile neler yapılabilir?

Öncelikle özelliğin yalnızca Gemini Advanced kullanıcılarına açık olduğunu belirtelim. Kullanmak için uygulamada üst kısımdaki menüden "1.5 Pro with Deep Research" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ardından araştırmak istediğiniz konuyu girerek oluşturulacak raporun taslağını görebiliyorsunuz.

Bu taslak üzerinde düzenleme yapabilir veya doğrudan "Araştırmayı Başlat (Start Research)" seçeneğine tıklayarak Google’ın internet üzerindeki kaynakları tarayıp raporu oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Hazırlanan rapor tarafınıza kaynaklarla birlikte sunuluyor.

Google’ın destek sayfasında belirttiğine göre raporun hazırlanması genellikle 5 ila 10 dakika sürüyor ancak daha karmaşık konular için bu süre biraz daha uzayabiliyor. Bu süreçte sohbetten çıkabilir ve rapor hazır olduğunda bildirim alabilirsiniz.

Deep Research özelliğini mobil uygulamaya getiren güncelleme kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor, bu nedenle henüz mobil Gemini uygulamanızda bu özelliğe erişemiyorsanız biraz daha beklemeniz gerek.