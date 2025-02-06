Google, şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini 2.0 Pro'yu kullanıma sundu. Bunun dışında Gemini 2.0 Flash Thinking modeli uygulamaya geldi, 2.0 Flash-Lite isimli yepyeni bir model de duyuruldu.

Gemini modelleriyle yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketlerden biri olan Google, dün akşam çok önemli bir duyuru yaptı. Şirket, Gemini 1.5 Pro’nun halefi olan Gemini 2.0 Pro Experimental’ı resmen kullanıma sundu.

Gemini 2.0 Pro, şirketin bir dizi yapay zekâ duyurusunun bir parçası olarak geldi. Şirket, Gemini 2.0 Flash Thinking modelini deneysel olarak daha fazla kullanıcıya sunarken Gemini 2.0 Flash-Lite isimli yepyeni bir başka model de tanıttı.

Gemini 2.0 Pro, önceki modelden her konudan çok daha hızlı

Gemini 2.0 Pro’nun, şimdilik “Experimental” ismi altında deneysel bir versiyonu kullanıma açıldı. Model, yapay zekâ geliştirme platformları tarafından erişilebilir durumda. Ayrıca Gemini Advanced aboneleri tarafından da Gemini uygulaması üzerinden kullanılabilecek.

2.0 Pro, şirketin Gemini ailesinin en üst seviye modeli olarak konumlanıyor. Model, her açıdan 1.5 Pro’dan daha iyi. Öyle ki teknoloji devinin açıklamalarına göre bu modelin 2 milyon token’lık bağlam penceresi var. Bu da tek seferde 1,5 milyon kelimeyi işleyebileceği anlamına geliyor. Daha da basitçe anlatacak olursak 7 Harry Potter kitabını tek bir komutla işleme yeteneğine sahip.

Gemini 2.0 Pro, kodlama ve daha karmaşık komutlar konusunda da şirketin önceden çıkardığı herhangi bir modelden daha gelişmiş. Şirket, dünya bilgisinin daha iyi olduğunu ve bu konuda mantık yürütme seviyesinin çok daha ileride olduğunu eklemiş. Modelin, Google Arama gibi hizmetlerle entegre çalışacağını da belirtelim.

Gemini 2.0 Flash Thinking uygulamaya geldi, daha uygun maliyetli Gemini 2.0 Flash-Lite tanıtıldı

Şirket, bunun dışında ilk olarak aralık ayında tanıttığı mantık yürütebilen yapay zekâ modeli Gemini 2.0 Flash Thinking'i deneysel olarak Gemini uygulamasına getirdi. Bu şekilde modelin çok daha fazla kişiye ulaştırmayı planlıyor.

Son olarak Gemini 2.0 Flash-Lite isimli daha uygun maliyetli yepyeni bir model tanıtıldığını ekleyelim. Bu model, Gemini 1.5 Flash’ten daha iyi performans gösterirken aynı fiyat ve hızda çalışmaya devam ediyor. 2.0 Flash-Lite’ın, son zamanlarda popülerliği çok artan DeepSeek’e rakip olmayı hedeflediğini tahmin edebiliriz.