Google, Gemini uygulamasını Samsung cihazlara varsayılan olarak yükletmek için sabit ödemelerle anlaşma yaptı.

Google’ın, yapay zekâ uygulaması Gemini’yı Samsung telefonlara önceden yükletmek için her ay ödeme yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu anlaşma ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü rekabet davası sırasında gün yüzüne çıktı.

Google’ın üst düzey yöneticilerinden Peter Fitzgerald, mahkemede verdiği ifadede bu ödemelerin Ocak ayında başladığını belirtti. Anlaşmanın en az iki yıl süreceği ve her bir cihaz için sabit aylık ödeme içerdiği açıklandı. Üstelik Google, Gemini uygulamasındaki reklamlardan kazandığı gelirin bir kısmını da Samsung ile paylaşmayı kabul ediyor.

Varsayılan uygulama olmak Google’a milyarlarca dolara mal oldu

Google daha önce de benzer uygulamalar nedeniyle eleştiri aldı. Şirketin, Samsung’un cihazlarında Google arama motorunu varsayılan olarak ayarlamak için yaptığı ödemeler, 2023 yılında rekabet yasasına aykırı bulundu. Mahkemede ise şu anda Google’ın bu durumla ilgili nasıl bir düzenlemeye gideceği tartışılıyor. Google, bu yeni anlaşma kapsamında Samsung’a ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. Ancak Adalet Bakanlığı’nın avukatları, bu miktarın sabit aylık ödemelerle birlikte oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Geçmişte ortaya çıkan bazı belgeler, Google’ın 2020 ile 2023 yılları arasında Samsung’a toplamda 8 milyar dolar ödediğini ortaya koydu. Bu ödemelerle Google Play Store, Google Asistan ve Google Arama gibi hizmetler cihazlarda varsayılan olarak sunuldu. 2023 yılında bir jüri Google’ın Android uygulama pazarında rekabeti engellediğine hükmetti. Mahkeme şirketin geliştiricilere kendi uygulama mağazalarını ve ödeme sistemlerini kullanma izni vermesi gerektiğine karar verdi. Google ise bu karara itiraz etti.