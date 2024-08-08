YouTube, içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kanal sahiplerinin içerik üretirken Gemini'dan yardım almalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, içerik üreticiler için kritik önem arz edecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şimdilik oldukça küçük bir kitleyle test edilen özellik, içerik üreticilerin işlerini yapay zekânın desteğiyle kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Google Gemini, yeni özellik kapsamında YouTube'a entegre edilecek. Kanal sahipleri, bu özellik sayesinde video fikirleri, başlıklar ve hatta küçük resimler için bile Gemini'dan yardım alabilecekler. Böylelikle kanal sahipleri, daha az efor sarf ederek içerik üretme fırsatı yakalamış olacaklar.

Ne zaman yayımlanacağı belli değil

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir YouTube sözcüsü, özellikle ilgili nihai kararın verilmediğini ifade etti. Test kapsamına alınan içerik üreticilerden detaylı geri bildirim alacaklarını söyleyen sözcü, buna göre hareket edeceklerini belirtti. Hâl böyle olunca test aşamasındaki özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağının belli olmadığını söyleyebiliriz.

YouTube'a Gemini entegre edilmesiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.