Google'ın Gemini için hazırladığı iOS uygulaması resmen yayımlandı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerdeki kullanıcılar, Google'ın yapay zekâsına bu uygulama üzerinden ulaşabilecekler.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini için bir uygulama üzerinden çalıştığından bahsetmiştik. iOS için geliştirilen uygulama, birkaç ülkede tespit edilmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google Gemini'ın iPhone'lara özel mobil uygulaması, geniş çapta yayımlandı. An itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkedeki kullanıcı, Google Gemini uygulamasına ulaşabiliyor.

Sesli iletişime izin veren Live desteğine de sahip

iOS ekosistemi için geliştirilen Gemini uygulaması, üretsel yapay zekânın tüm özelliklerini sunuyor. Üstelik kullanıcılar, yapay zekâ ile sesli iletişim imkânı sunan Gemini Live'ı da kullanabilecekler. Artık iPhone sahiplerinin Gemini'a ulaşmak için Google Arama uygulamasına gitmelerine veya web sürüme ulaşmalarına gerek kalmamış olacak.

Eğer siz de Google Gemini uygulamasını iPhone'unuza indirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.