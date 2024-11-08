Google Gemini, Yeni Güncelleme ile Birlikte Sınıf Atlayacak

Google Gemini, "Gemini Yardımcı Araçlar Uzantısı" adlı yeni bir güncelleme yayınladı.

Google, Gemini'ın Google Asistan'ın yerini alması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak yayımlanan "Gemini Yardımcı Araçlar Uzantısı" adı verilen güncelleme, Gemini'a Android cihazlarda uygulamaları ve ayarları doğrudan kontrol etme yeteneği kazandırıyor. Böylece Gemini daha kapsamlı bir sanal asistan hâline geliyor.

Bu yeni özellik sayesinde Gemini artık alarm ve zamanlayıcı kurma, kilit ekranında fotoğraf ve ekran görüntüsü alabilme, oynatılan medyayı kontrol etme gibi becerilere kavuşacak. Bu özellikleri kullanmak için daha önce Google Asistan'a ihtiyaç duyuluyordu.

Gemini ile Gemini Live arasında farklar var

Öte yandan Gemini ile Gemini Live arasında bazı önemli farklar da bulunuyor. Google'ın Gemini Live adlı yapay zekâ aracı, sesli komutlarla çalışıyor ve daha akıcı sohbetler gerçekleştirmeye imkan tanıyor ancak ayarlarla doğrudan etkileşime geçemiyor. Yeni güncelleme ile gelen yenilikler de Gemini Live'da kullanılamiyor. Benzer özelliklerin Live versiyona gelip gelmeyeceği ise belli değil.

Yeni güncelleme ile birlikte Google Gemini, Android kullanıcılarına daha kapsamlı bir sanal asistan deneyimi sunuyor. Gemini Live için de benzer bir güncellemenin gelmesi bekleniyor. Öte yandan yeni güncellemenin tüm Android kullanıcılarına dağıtılmasının birkaç gün sürebileceği ifade ediliyor.

Yapay zekâ asistanları son dönemde oldukça popüler hâle geldi. Google Gemini dışında Apple Intelligence gibi araçlar da geliştiriliyor.