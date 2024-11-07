Google, Android TV'nin RAM gereksinimini 1GB'a indirdiğini açıkladı. Böylelikle düşük maliyetli cihazlarda kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Google, Android TV için yeni cihazlarda gereken RAM miktarını düşürdüğünü açıkladı.

Artık Android TV işletim sistemini çalıştırmak için sadece 1GB RAM yeterli olacak.

Günlük kullanımda ne kadar verimli olacak?

Son yıllarda Google TV'ye geçiş hızlanmış olsa da, Android TV’nin düşük maliyetli cihazlar için hala önemli bir seçenek olduğu düşünülüyor. Google, Android TV için RAM gereksinimini 1.5GB'den 1GB'ye düşürerek, bu platformun düşük cihazlarda kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Google TV için ise genellikle 2GB RAM gerektiriyor. Bu farklı gereksinimler, her iki platformun farklı kullanım alanlarına hitap ettiğini gösteriyor. Ancak Android TV’nin bu düşük RAM ile nasıl performans sergileyeceği ise henüz netleşmiş değil. Bellek kapasitesinin cihazların performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu ise aşikar. Yapılacak olan bu değişikliğin günlük kullanımda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.