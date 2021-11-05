Güney Kore, yeni çıkarılan kanunla 'uygulama içi satın alma işlemlerine' sınırlamalar getirmişti. Bu yönde çıkarılan yeni kanuna göre 'birinci taraf' satın alma işlemlerine Google’ın yeni alternatifler eklemesi gerekecek. Öte yandan Apple, şu anda sunduğu hizmetin yeni kanunla uyumlu olduğu düşüncesinde.

Güney Kore, geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından alınan yeni bir kararla birlikte Apple ve Google gibi uygulama platformları olan operatörlere (App Store, Google Play vs.) kısıtlamalar getirdi. Yeni karara göre uygulama içinde yapılan satın alma işlemlerinde uygulama geliştiricileri, ‘birinci taraf’ sistemleri kullanamayacak. Google, Güney Kore’nin aldığı yeni karara uyacaklarını belirtirken Apple zaten yeni kanuna göre hareket ettiğini ifade ediyor.

Yeni kanuna uymak için uygulama içindeki satın alma işlemlerinde değişikliklere gideceğini duyuran Google, “Ulusal Meclis tarafından alınan karara saygı duyuyoruz ve yeni kanuna uymak için de değişikliklere gidiyoruz.” Yeni değişikliklerle birlikte uygulamaların içinde satın alınan hizmetler için Güney Kore’de yaşayanlara Google Play’in kendi sunduğu seçeneklerin yanı sıra alternatif ödeme seçenekleri de eklenecek.

‘Üçüncü Taraf Ödeme Seçeneği’ Sunulacak

Google’ın Güney Kore kullanıcıları için ekleyeceği alternatif seçenekler ‘üçüncü taraf ödeme’ esaslı olacak. Bu şekilde kullanıcılar tercih ettikleri satın alma yönetimiyle alışveriş yapabilecekler. Fakat Google, bu tarz alternatif ödeme seçeneklerinin her zaman Google Play’in kendi sunduklarıyla aynı korumayı sağlayamayacağını belirtiyor.

Diğer yandan Apple, Güney Kore’nin yeni kanununa zaten uyduklarını belirtiyor. Kullanıcılarına bir süre bu seçeneği sunmayan Apple, Fortnite için sessizce eklediği alternatif ödeme seçeneğiyle birlikte Epic Games ile mahkemelik olmuştu. Davada alınan son kararla birlikte Apple’ın alternatif ödeme seçenekleri eklemesine karar verilmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise bu karara uyan Apple, uygulama geliştiricileriyle üçüncü taraf ödeme platformları üzerinde görüşmeye başlamışlardı. Fakat bu uygulama henüz uygulamaların içindeki satın alma işlemleri için uygulamaya geçmedi.