Apple'ın Tüm Ekranlarının Tedarikçileri Değişti: İşte Yeni iPhone Ekran Üreticileri!

Apple, iPhone 17 Pro'da yaşanan problemlerden sonra yeni seri ve diğer tüm ürünleri için ekran tedariğinde değişikliğe gitti.

Apple, yeni cihazları için tedarik zincirinde önemli bir karar aldı.

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Sektörden sızan son bilgilere göre şirket, önümüzdeki dönemin tüm OLED ekran siparişlerini tamamen Güney Koreli şirketler Samsung Display ve LG Display’e emanet etti. Kalite testlerini geçemeyen Çinli BOE ise artık Apple'a üretim yapmayacak.

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iPhone 17 Pro, BOE'nin sonunu getirdi

Geçtiğimiz yıl iPhone 17 Pro panellerinde yaşanan kalite sorunları, Çinli BOE’nin Apple’ın güvenini kaybetmesine neden oldu. Bu kriz, ekran pazarının iki ezeli rakibi olan Samsung ve LG için ise âdeta bir bayram havası yarattı. Güney Kore cephesinde seri üretim bantları şimdiden harıl harıl dönmeye başladı bile.

Peki hangi ekranı kim üretecek? Gelen bilgilere göre Samsung; iPad mini, MacBook Pro ve teknoloji dünyasının merakla beklediği "katlanabilir iPhone" ekranlarının tek hâkimi olacak. Diğer yandan LG Display ise Apple Watch Series 12 için tam 34 milyon adetlik özel bir üretime imza atacak. Apple’ın amiral gemileri iPhone 18 Pro ve Pro Max’in 90 milyonluk devasa ekran siparişi ise iki şirket arasında paylaştırılacak.

Ancak bu madalyonun bir de diğer yüzü var. Apple’ın Güney Kore’ye bu denli bağlanması, iki şirketin gelirlerinin neredeyse yarısını tek bir markaya borçlu olması anlamına geliyor. Kısacası iki taraf da birbirine göbekten bağlı desek yalan olmaz.