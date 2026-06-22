Merakla beklenen katlanabilir iPhone olan iPhone Ultra'dan yeni konsept video yayımlandı.

Yıllardır Android cephesinin tekelinde olan katlanabilir telefon akımına Apple nihayet resmî olarak dâhil olmaya hazırlanıyor.

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iPhone Ultra'ya dair paylaşılan yeni konsept videosu da Apple'ın sır gibi sakladığı telefonun neler sunacağını gözler önüne seriyor.

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Âdeta sıfır kırışıklık

Android katlanabilir telefonlarındaki o can sıkıcı ekran çizgisi Android cephesinde de yavaş yavaş düzeliyor ama Apple da bir el attı ve "aşırı mühendislik" harikası yepyeni bir menteşe sistemi geliştirdi.

Söylentilere göre iPhone Ultra, ekranı açıldığında neredeyse tamamen pürüzsüz ve çizgisiz bir deneyim sunacak. Üstelik piyasadaki rakiplerine göre çok daha geniş bir ekran oranına sahip olacak.

Hem ince hem güçlü

Konsept videosunun yanı sıra sızan yeni detaylarda iPhone Ultra’nın açıldığında sadece 4.5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Bu, Apple'ın en ince telefonu iPhone Air’den bile daha zarif bir tasarım demek. Cihaz, ilk etapta sadece asil bir siyah ve kuğu gibi bir beyaz renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Telefonun kalbinde de geleceğin teknolojisi A20 Pro işlemcisi ve tam 12 GB RAM yer alacak.

Peki siz çıktığında iPhone Ultra'yı almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.