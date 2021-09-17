Kullanıcının isteklerine göre özelleştirilmiş haberleri sunan Google Haberler mobil uygulamasının widget’ını ana sayfanıza ekleyerek tüm gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir sorusunu yanıtladık ve bu uygulama hakkındaki bilmeniz gereken detayları anlattık.

Google şirketinin özelleştirilebilir haber akış hizmeti olan Google Haberler tıpkı Bundle mobil uygulaması gibi çalışıyor. Uygulama üzerinden belirli konuları ve kaynakları takip ederek yalnızca ilginizi çeken gelişmelerden haberdar olabiliyorsunuz. Anlık bildirim özelliğinin yanı sıra Google Haberler mobil uygulamasının widget’ını ana sayfanıza ekleyerek tüm gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir sorusunun yanıtı, uygulamanın sunduğu widget’ta saklı. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda bu özellik uzun zamandır var ancak bir iPhone kullanıcısıysanız bu işlem için işletim sisteminizin iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor. Gelin Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir sorusunun yanıtına bakalım ve uygulama hakkındaki detayları görelim.

Google Haberler nedir?

Google Haberler, Google tarafından kullanıcılarına sunulan özelleştirilebilir bir haber akış hizmetidir. Hem masaüstünde hem de mobil uygulama ile kullanabileceğiniz Google Haberler hizmeti, farklı kaynaklardan aldığı güncel gelişmeleri sunmasının yanı sıra dilediğiniz kaynakları seçerek yalnızca buralarda paylaşılan haberleri görmenizi de sağlıyor.

Google Haberler mobil uygulamasını kullanabilmek için Google hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız. Uygulamayı indirdikten ve hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra anlık bildirimleri açarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte Google Haberler widget’ını ana sayfanıza ekleyerek tüm güncel haberleri anlık olarak takip etmeniz de mümkün.

Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir? (Android)

Adım #1: Google Haberler mobil uygulamasını indirin.

Google Haberler mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Kaynaklarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Kaynaklarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Adım #4: Ana sayfa üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Ana sayfa üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Adım #5: Widget sayfasını açın.

Widget sayfasını açın. Adım #6: Google Haberler widget’ını seçin.

Google Haberler widget’ını seçin. Adım #7: Widget’ın boyutunu ayarlayarak yerleştirin.

Widget’ın boyutunu ayarlayarak yerleştirin. Adım #8: İşlem tamam.

Eğer Google Haberler mobil uygulamasını ilk kez kullanacaksanız ana sayfaya eklemeden önce Google hesap bilgilerinizle giriş yapmalı ve dilerseniz haber akışını özelleştirmelisiniz. Google Haberler’i ana sayfaya ekledikten sonra uygulamayı açmadan bu widget üzerinden en güncel haberleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir? (iOS)

Adım #1: Google Haberler mobil uygulamasını indirin.

Google Haberler mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Kaynaklarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Kaynaklarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Adım #4: Ana sayfa üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Ana sayfa üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Adım #5: Sağ üst köşedeki artı butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki artı butonuna dokunun. Adım #6: Google Haberler araç takımını seçin.

Google Haberler araç takımını seçin. Adım #7: Araç takımının boyutunu ayarlayarak yerleştirin.

Araç takımının boyutunu ayarlayarak yerleştirin. Adım #8: İşlem tamam.

iOS, widget için araç takımı tanımını kullanmaktadır. Eğer Google Haberler mobil uygulamasını ilk kez kullanacaksanız ana sayfaya eklemeden önce Google hesap bilgilerinizle giriş yapmalı ve dilerseniz haber akışını özelleştirmelisiniz. Google Haberler’i ana sayfaya ekledikten sonra uygulamayı açmadan bu araç takımı üzerinden en güncel haberleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Google Haberler ana sayfadan nasıl kaldırılır? (Android)

Adım #1: Android işletim sistemine sahip cihazınızın ana sayfasını açın.

Android işletim sistemine sahip cihazınızın ana sayfasını açın. Adım #2: Google Haberler widget’ı üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Google Haberler widget’ı üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Adım #3: Kaldır yazısına doğru sürükleyin ve bırakın.

Kaldır yazısına doğru sürükleyin ve bırakın. Adım #4: İşlem tamam.

Eğer Google Haber mobil uygulamasının widget hizmetinden memnun değilseniz ya da farklı bir nedenden dolayı kaldırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Google Haberler’i yeniden ana sayfaya eklemek için ana sayfaya ekleme adımlarını uygulayabilirsiniz.

Google Haberler ana sayfadan nasıl kaldırılır? (iOS)

Adım #1: iOS işletim sistemine sahip cihazınızın ana sayfasını açın.

iOS işletim sistemine sahip cihazınızın ana sayfasını açın. Adım #2: Google Haberler araç takımı üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Google Haberler araç takımı üzerine dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Adım #3: Araç Takımını Sil seçeneğine dokunun.

Araç Takımını Sil seçeneğine dokunun. Adım #4: Silme işlemini onaylayın.

Silme işlemini onaylayın. Adım #5: İşlem tamam.

Eğer Google Haber mobil uygulamasının araç takımı hizmetinden memnun değilseniz ya da farklı bir nedenden dolayı kaldırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Google Haberler’i yeniden ana sayfaya eklemek için ana sayfaya ekleme adımlarını uygulayabilirsiniz.

Google’ın özelleştirilebilir haber akış hizmeti olan Google Haberler ana sayfaya nasıl eklenir, nasıl kaldırılır sorularını yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Güncel gelişmeleri takip etmek için hangi platformları kullandığınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.