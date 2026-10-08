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Google Haritalar'a Akaryakıt Fiyatları Eklendi (Bundan Türkiye'ye de Lazım)

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Google Haritalar, İngiltere'deki kullanıcıların en ucuz benzin ve motorini bulabilmesi için anlık akaryakıt fiyatlarını göstermeye başladı.

Google Haritalar'a Akaryakıt Fiyatları Eklendi (Bundan Türkiye'ye de Lazım)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İngiltere'de benzin ve motorin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Google Haritalar, sürücülerin en uygun fiyatlı istasyonları bulabilmesi için yeni bir özellik devreye aldı.

Görünce "keşke bize de gelse" diyeceğiniz özellik sayesinde kullanıcılar, harita üzerinde arama yaptıklarında akaryakıt istasyonlarının konumlarının yanı sıra anlık pompa fiyatlarını da doğrudan görebilecek.

İçerikten Görseller

Google Haritalar'a Akaryakıt Fiyatları Eklendi (Bundan Türkiye'ye de Lazım)
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İngiltere hükûmetinin verileri kullanılıyor

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Yeni sistem, İngiltere hükûmetinin hayata geçirdiği "Fuel Finder" uygulamasından sağlanan verilerle çalışıyor. Ülkedeki yasal düzenlemeler gereği, akaryakıt istasyonlarının fiyat değişikliği yaptıktan sonra en geç 30 dakika içinde yeni tarifeyi bu sisteme bildirmesi zorunlu tutuluyor.

Dizel yakıt fiyatının İngiltere'de litre başına ilk kez 2 sterlin sınırını aşmasının hemen ardından gelen bu adım, sürücüler için kritik bir önem taşıyor.

Soru işaretleri de var

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Yeni entegrasyona rağmen sistemin güvenilirliği konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Fiyat karşılaştırma platformu PetrolPrices Direktörü Clare Lafferty, Fuel Finder verilerinin tek başına yeterli kapsam ve doğruluk sunmadığını, sisteme hiç kaydolmayan ya da yasal süre içinde fiyatlarını güncellemeyen istasyonlar olduğunu belirtti. Şirket, yalnızca Eylül ayında 200 istasyonun dizel fiyatlarını zamanında güncellemediğini tespit etti.

Google Haritalar ve Waze Ürün Ortaklıkları Direktörü Sarah-Jayne Williams ise verileri bağımsız olarak denetleyeceklerini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Doğruluk bizim için son derece önemli. İstasyonun yerini her koşulda göstereceğiz ancak fiyatı yalnızca doğru olduğundan emin olduğumuz yüksek güvenilirlikteki durumlarda ekrana yansıtacağız."

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir gün ülkemizde de böyle bir özellik olsun ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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