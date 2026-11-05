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WhatsApp'a Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Genişletme Özelliği Geliyor

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WhatsApp, Meta AI desteğiyle Android'de fotoğrafları 9:16 dikey formatına otomatik genişleten yeni yapay zekâ aracını test etmeye başladı.

WhatsApp'a Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Genişletme Özelliği Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, Android kullanıcıları için görsel düzenleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

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Uygulama içi çizim düzenleyicisine entegre edilen yeni yapay zekâ aracı sayesinde, kullanıcılar fotoğraflarını tek dokunuşla popüler 9:16 dikey formatına genişletebilecek. Hem sohbetlerde hem de durum güncellemelerinde kullanılabilen bu yenilik, kırpma veya uzatma yapmadan görsellerin eksik kenarlarını Meta AI yardımıyla doğal bir şekilde tamamlıyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Genişletme Özelliği Geliyor
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Meta AI destekli fotoğraf genişletme nasıl çalışıyor?

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Meta AI altyapısını kullanan bu özellik, mevcut fotoğrafı ekrana uydurmak için uzatıp bozmak yerine görselin içeriğini analiz ediyor. Yapay zekâ, fotoğrafın bağlamını kavrayarak kenarların dışına denk gelen kısımları sıfırdan üretiyor ve orijinal kareyle kusursuz biçimde harmanlanan daha uzun (9:16) bir görsel oluşturuyor. Elde edilen genişletmenin başarısı, orijinal karenin kenarlarındaki ayrıntıların yapay zekâya ne kadar ipucu sunduğuna bağlı olarak şekilleniyor.

Fotoğrafı genişletmek için kullanıcıların çizim düzenleyicisinde görseli açması, arayüzü yukarı kaydırarak "Düzenle" bölümündeki genişletme seçeneğini belirlemesi yeterli oluyor. Saniyeler içinde tamamlanan işlemin ardından kullanıcılar sonucu onaylayabiliyor ya da farklı bir versiyon üretmeyi deneyebiliyor.

Yeni genişletme seçeneği yalnızca uygun formatlardaki görsellerde aktif hâle geliyor. Örneğin zaten tam dikey (9:16) formatında olan bir fotoğraf seçildiğinde, genişletilecek boş alan bulunmadığı için buton gösterilmiyor. Özelliği denemek isteyenlerin kare (1:1) fotoğrafları tercih etmesi öneriliyor, bu sayede kare fotoğraflar ekranı tam kaplayacak şekilde dikey durumlara dönüştürülebiliyor. Genişletme aracı hem sohbet paylaşımlarında hem de durum güncellemelerinde çalışmak üzere tasarlandı ancak yürütülen testlerin kapsamına göre bazı kullanıcılar aracı yalnızca sohbetlerde, bazıları ise sadece durum ekranında görüntüleyebiliyor.

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