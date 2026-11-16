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Apple'ın Yeni Araştırma Uygulaması, Sağlık Araçlarını Geliştirecek: İşte Araştırmanın Detayları!

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Apple, yapay zekâ sağlık araçlarını daha anlaşılır ve etkili kılmak için OpenEvidence iş birliğiyle yeni araştırma uygulamasını başlattı.

Apple'ın Yeni Araştırma Uygulaması, Sağlık Araçlarını Geliştirecek: İşte Araştırmanın Detayları!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, insanların yapay zekâ destekli sağlık araçlarını nasıl kullandığını anlamak ve bu teknolojileri daha etkili ve kullanıcı dostu hâle getirmek amacıyla yeni bir araştırma çalışması başlattı.

Şirket, "Health AI Usage Study" adını verdiği bu projeyi, sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan ve The New England Journal of Medicine gibi saygın tıp dergilerinden veri çeken klinik yapay zekâ platformu OpenEvidence ile ortaklaşa yürütüyor.

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Apple'ın Yeni Araştırma Uygulaması, Sağlık Araçlarını Geliştirecek: İşte Araştırmanın Detayları!
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Araştırmaya katılım şartları neler?

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Çalışmanın temel taşını oluşturan ve indirmeye sunulan yeni uygulama ile Apple, 200.000 katılımcıya ulaşmayı hedefliyor. Araştırmaya dâhil olmak isteyen kullanıcıların ABD'de ikamet etmesi, 21 yaş ve üzerinde olması, ayrıca iOS 26 ve üzeri işletim sistemine sahip bir iPhone 15 Pro veya daha yeni bir modele sahip olması gerekiyor.

Katılımcılar, sağlık durumlarına dair daha kapsamlı bir bağlam sunmak amacıyla aktivite seviyeleri, uyku kalitesi ve laboratuvar sonuçları gibi Apple HealthKit verilerini paylaşıp paylaşmama konusunda özgür bırakılıyor.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Uygulamanın ekran görüntülerine göre katılımcılar, "Kalp sağlığımı nasıl iyileştirebilirim?" gibi metin tabanlı komutlar aracılığıyla tıbbi sorular sorabiliyor. Sistem, bu sorulara tıbbi jargondan arındırılmış, anlaşılır yanıtlar verirken hakemli klinik kaynaklara yönlendiren bağlantılar da sunuyor. Apple'ın nihai hedefi, elde edilen verileri kullanarak kullanıcılara ilgili, kolay anlaşılır ve uygulanabilir sağlık bilgileri sunan yapay zekâ araçları geliştirmek.

Apple, bu uygulamanın Siri veya Apple Intelligence ile entegre çalışmadığını özellikle belirtiyor. Şirket ayrıca katılımcı verilerinin gizli kalacağının ve yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla kullanılmayacağının altını çiziyor. Apple Sağlık ve Fitness Başkan Yardımcısı Dr. Sumbul Desai, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sorumlu inovasyonun bilimsel titizlik ve klinik temellerle başladığına inandıklarını vurgulayarak, bu araştırmadan elde edilecek içgörülerin teknoloji geliştikçe insanları sağlık yolculuklarında gerçekten destekleyen güvenilir araçlar üretmeye devam etmelerini sağlayacağını ifade etti.

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