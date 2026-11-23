WhatsApp, ekran görüntüsü ve kopyalamayı engelleyen bir kez görüntülenebilen mesaj özelliğini iOS beta sürümünde test etmeye başladı.

WhatsApp, kullanıcıların alıcı tarafından yalnızca bir kez okunabilen metin mesajları göndermesine olanak tanıyan yeni özelliğini iOS platformuna getiriyor. Ekran görüntüsü alma, kopyalama ve iletme gibi işlemleri engelleyen bu özellik, hassas bilgilerin sohbet geçmişinde iz bırakmadan paylaşılmasını sağlıyor.

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Daha önce Android 2.26.45.6 beta sürümünde test edilmeye başlanan bir kez görüntülenebilen metin mesajları, şimdi TestFlight üzerinden yayınlanan iOS 26.45.10.73 beta güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına da ulaşıyor. Özellik henüz kademeli olarak dağıtıldığı için yalnızca belirli beta test kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

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Bir kez görüntülenebilen metin mesajları nasıl gönderilir?

iOS kullanıcıları, bu özelliği kullanmak için herhangi bir sohbet ekranını açıp mesajlarını yazdıktan sonra gönder düğmesine basılı tutabiliyor. Açılan menüde mesajı zamanlama veya bir kez görüntülenecek şekilde gönderme seçenekleri yer alıyor. Kullanıcı bir kez görüntüleme seçeneğine dokunduğunda mesaj anında iletiliyor.

Alıcı, kendisine gelen mesaj baloncuğuna dokunduğunda metni özel bir arayüzde görüntülüyor ve WhatsApp bu ekranda uygulanan gizlilik korumaları hakkında bilgi veriyor. Mesaj okunurken iPhone'da ekran görüntüsü alınması, ekran kaydı yapılması, metnin kopyalanması veya başkasına iletilmesi tamamen engelleniyor. Mesaja basılı tutulduğunda dahi herhangi bir işlem menüsü açılmıyor. Alıcı arayüzü kapattığı anda mesaj sohbetten siliniyor, yerine yalnızca "açıldı" ibaresi kalıyor ve içeriğe her iki taraf da bir daha erişemiyor.

Özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm iOS kullanıcısına açılması bekleniyor.