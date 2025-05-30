Google Haritalar, Almanya genelinde açık yolları kapalı göstererek tatil günü trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. Resmi tatil günü yapılan bu navigasyon hatası Berlin, Düsseldorf ve Dortmund gibi şehirlerde yoğunluk yarattı. Google, hatayla ilgili dahili inceleme başlattı.

Almanya’da bu hafta Google Haritalar yüzünden işler biraz karıştı. Navigasyon uygulaması, ülke genelindeki neredeyse tüm yolları kapalı gösterdi. Üstelik bu hata, resmî tatilin tam ortasında yaşanınca yoğun trafikte işler iyice içinden çıkılmaz bir hâl aldı.

29 Mayıs’ta Almanya’daki sürücüler Google Haritalar’ı açtığında gözlerine inanamadı. Haritada birçok otoyol ve ana yol “kapalı” olarak işaretlenmişti. Kırmızı noktalar Berlin, Düsseldorf, Dortmund gibi büyük şehirlerin etrafını sarmıştı. Haritaya güvenen sürücüler mecburen alternatif yollara yöneldi, bu da bazı bölgelerde trafiği iyice kilitledi.

Resmî tatilde yollar kapalı göründü, trafik iyice kilitlendi

Yaşanan bu sorun, Almanya’da resmi tatil olan Ascension Günü'ne denk geldi. Normalde de yoğun olan karayolları, sistem hatası nedeniyle daha karmaşık hale geldi. Vatandaşlar yerel yetkililere ulaşıp durum hakkında bilgi almaya çalıştı. Olayın ardından Google, sorunu doğruladı ve harita bilgilerinin üçüncü taraf sağlayıcılar, kamu verileri ve kullanıcı katkılarından oluştuğunu belirtti.

Söz konusu hata, yalnızca birkaç saat sürdü. Günün ilerleyen saatlerinde, haritada yalnızca gerçek yol kapatmaları görünmeye başladı. Google, problemin nedenine dair dahili bir inceleme başlattığını açıkladı. Google Haritalar’ın geçmişte de benzer teknik sorunlar yaşadığı biliniyor. Mart ayında bazı kullanıcıların Zaman Çizelgesi verileri silinmişti ve bu veriler bazı durumlarda geri getirilememişti.