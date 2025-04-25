Google Haritalar 25.16 sürümüyle birlikte Android uygulamasında tasarım güncellemesine gitti.

Google, Android için Google Haritalar uygulamasında arayüz değişikliğine gidiyor. Artık sık kullanılan sekmeler, ekranı tamamen kaplamak yerine yeni bir tasarım ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yıl “Keşfet” sekmesinde uygulanan bu yarı saydam arayüz artık diğer sekmelere de yayılıyor. Böylelikle uygulama içinde dolaşırken harita arkada kaybolmayacak, ekranın bir köşesinde görünmeye devam edecek. Ekranın üst kısmında haritanın küçük bir bölümü görünür kalacak ve bu sayede konum bilgisi korunacak.

“Katkıda Bulun” da güncellemeyle yenilendi

Yeni tasarımla birlikte sayfa katmanları ekranın altına doğru çekilerek küçültülebilecek. Bu şekilde arama çubuğu, filtreler ve yön tuşları gibi harita üzerindeki araçlara tam erişim sağlanmış olacak. “Katkıda Bulun” sekmesi de aynı şekilde güncellendi ancak bu sayfa, küçültülmeden önce özel bir arama çubuğu sunmayacak. Aynı zamanda bu sekmede yer alan başlık, artık sola hizalı şekilde gösterilecek.

Yenilenen tasarım, Android’deki Google Haritalar uygulamasının 25.16 numaralı kararlı sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Google, bu güncellemeyi ilerleyen dönemde iOS cihazlara da getireceğini açıkladı. Uygulama geçen yıl tanıtılan turkuaz tema ile çalışmayı sürdürüyor ancak hâlâ Material You’nun dinamik renk desteğini desteklemediğini belirtti.