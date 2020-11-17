Salgın başladığı günden bu yana Haritalar servisine birçok yeni özellik ekleyen Google, bu sefer de toplu taşıma doluluğuna el attı. Google Haritalar, yeni özelliği sayesinde toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek.

Günümüzde trafik yoğunluğu, özellikle büyük şehirlerde önemli bir problem haline gelmiş durumda. Bu tür durumlarda akıllı telefonlarımızdaki, tabletlerimizdeki ya da arabalarımızdaki Google Haritalar servisi, gerçekten hayat kurtarabiliyor.

Ancak yoğunluğun ve kalabalığın sıkıntı yarattığı tek yer trafik değil, ayrıca toplu taşıma araçlarındaki, özellikle şu salgın döneminde, yoğunluk da oldukça önemli hale gelmiş durumda. Arama devi, Haritalar servisinde en sonunda bu duruma da el attı.

Google Haritalar, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu gösterecek

Google, Haritalar uygulamasına eklediği yeni bir özellik sayesinde tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının gerçek zamanlı olarak ne kadar kabalık olduğunu kullanıcılarına gösteriyor. Salgın başladığından bu yana Haritalar servisine yaklaşık 250 özellik ekleyen Google, toplu taşıma araçlarının gerçek zamanlı doluluk oranını ise Haritalar kullanıcılarından elde edecek.

Google, aslında anonim hale getirilmiş Konum Geçmişi verilerinden toplu taşıma tahminlerini geçtiğimiz seneden bu yana sunuyordu. Ancak o halde belli saatlerde toplu taşıma aracının ne kadar dolu olabileceğine dair tahminler sunuyordu. Yeni özellikle birlikte gerçek zamanlı olarak ne kadar dolu olduğunu gösterecek.

Toplu taşıma araçları her gün birçok insan tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla koronavirüs salgınını halen atlatamadığımız şu günlerde bir toplu taşıma aracının ne kadar dolu olduğunu bilmek oldukça önemli. Son günlerde potansiyel COVID-19 aşılarıyla ilgili umut verici gelişmeler yaşansa da geniş anlamda uygulanabilir bir aşı kesin olarak çıkmadan maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya dikkat etmek oldukça önemli.