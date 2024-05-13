Google, yarın akşam I/O 2024 etkinliklerini resmen başlatacak. Peki Google, bu etkinlikte neler duyuracak? Google I/O 2024, nasıl canlı yayınla takip edilir?

ABD merkezli teknoloji devi Google, 14 Mayıs tarihinde "I/O 2024" etkinliklerini başlatacak. Şirket, bu etkinlik kapsamında en yeni teknolojilerini duyuracak. Bu etkinliği özel kılan şey ise hiç şüphesiz yapay zekâ olacak. Zira şirket, belki de internet dünyasının temellerini değiştirecek en yeni yapay zekâ teknolojilerini tanıtacak.

Peki Google I/O 2024, hangi yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak? Sektörün bu etkinlikten beklentileri neler? Google I/O 2024, nasıl takip edilecek? Bu içeriğimizde, aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Google I/O 2024'te tanıtılmasını beklediğimiz teknolojiler

Android 15

Google I/O 2024 etkinliklerinin bir numaralı duyurusu, şirketin yeni mobil işletim sistemi Android 15 olacak. Aslına bakacak olursak Google, Android 15'in beta sürümlerini çoktan yayımladı ancak şirket, bu etkinlikte yapacağı açıklamalarla Android 15'in tüm yeni özelliklerini resmen duyuracak. Böylelikle Android 15'in tüketicilere neler sunacağı net bir şekilde gün yüzüne çıkmış olacak.

Google Gemini ile ilgili son yapay zekâ teknolojileri

Haberimizin başında, Google I/O 2024'ün en önemli yanının yapay zekâ olacağından bahsetmiştik. Şirket, Gemini ile ilgili son gelişmeleri bu etkinlikler kapsamında duyuracak. Ancak açık konuşmak gerekirse sektör kaynakları, Google'ın Gemini ile ilgili ne tür açıklamalar yapacağını kestiremiyorlar.

Yine de rahatlıkla dile getirebileceğimiz şeyler var. Google, bu etkinlikte Arama, Chrome ve Haritalar başta olmak üzere pek çok hizmeti için yapay zekâ odaklı özellikler duyuracak. Akıllı telefonlar, yeni özelliklerle kişisel yapay zekâ asistanları hâline gelmeye başlayacak. Bakalım şirket, ne gibi sürpriz açıklamalar yapacak...

Google'ın yeni ürünlerini de görebiliriz

Sektör kaynakları pek ihtimal vermiyor olsalar da Google I/O 2024'te, Google'a ait en yeni ürünleri görme olasılığımız bulunuyor. Mesela Google, uzun zamandır akıllı ev ürünleri serisi olan "Nest" ile ilgili hiçbir duyuru gerçekleştirmedi. Ayrıca Google'ın akıllı gözlük projesi "Iris" de uzun zamandır karşımıza çıkmadı. Bu etkinlikte bu akıllı gözlüğü görme ihtimalimiz de bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Pixel 9 ve tabii ki yeni bir Pixel Tablet ile ilgili ilk açıklamalar da gelebilir.

Google I/O 2024'te beklediğimiz ürünlerden bir tanesi de Pixel 8A idi. Ancak şirket, bu etkinliği beklemeden Google Pixel 8A'yı duyurdu. Yani Google I/O 2024, çok büyük olasılıkla Pixel 8A'ya ev sahipliği yapmayacak. Şirket bir ihtimal, yapay zekâ odaklı yeni özellikleri bu akıllı telefonda gösterebilir.

Google I/O 2024 nasıl izlenir?

Google I/O 2024, yukarıdaki YouTube yayını üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Biz de Webtekno olarak bu yayını yakından takip edip, şirketin en yeni duyurularını sizlerle paylaşıyor olacağız.