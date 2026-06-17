Android 17'nin kararlı sürümü, Google Pixel telefonlar için resmen yayımlandı. İşte özellikler.

Google, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Android 17 güncellemesinin kararlı sürümünü uzun soluklu bir test maratonunun ardından nihayet yayımladı. Güncelleme, destekleyen Google Pixel cihazlar için geldi. Test aşamasında. Android 17 Beta 1 sürümü 13 Şubat 2026'da, Beta 2 sürümü 26 Şubat 2026'da, Beta 3 sürümü 26 Mart 2026'da ve Beta 4 sürümü ise 16 Nisan 2026'da teknoloji meraklılarıyla buluşmuştu.

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Yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, birçok yeni özelliği Pixel telefonlar için kullanıma sunuyor. Gelin Android 17 güncellemesini alan telefonlar ve sunulan özelliklere birlikte göz atalım.

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Android 17 güncellemesi alan Pixel modelleri

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ve Pixel 10a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9a

Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro ve Pixel 6a

Tablet ve katlanabilir kanadında ise Pixel Tablet ile orijinal Pixel Fold

Yapay zekâdan güvenliğe: Android 17 ile gelen yenilikler

Android 17, Pixel telefonların yeteneklerini artıracak bir dizi yapay zekâ ve üretkenlik aracıyla birlikte geliyor. Bu sürümle birlikte metin ya da görsel komutlarından orijinal müzik üretebilen Lyria 3 sistemi kullanıma sunuluyor. Ayrıca Gemini Pro aboneliğine sahip olan kullanıcılar, Gemini Omni sayesinde metin komutlarını doğrudan özel video kliplerine dönüştürebilecek. Yapay zeka tarafında Pixel 10 serisi Magic Cue özelliğine kavuşurken, Voice Translate özelliği Pixel 10a modeline entegre ediliyor. olarak, AirDrop benzeri Quick Share uyumluluğu Pixel 9a ve Pixel 8a modellerine de genişletiliyor.

Görsel deneyim ve arayüz tarafında ise yıllardır yalnızca mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı kalan "Bubbles" özelliği tarihindeki en büyük güncellemeyi alıyor. Artık telefonunuzdaki herhangi bir uygulamayı uzun süre basılı tutup "Bubble" seçeneğini seçerek yüzen bir baloncuğa dönüştürebilir ve diğer uygulamaların üzerinde çoklu görev amacıyla kullanabilirsiniz.

Güvenlik ve gizlilik standartları da Android 17 ile bir üst basamağa taşınmış durumda. Artık kullanıcılara, uygulamalara hassas/tam konum bilgisi için "geçici erişim" verme yetkisi tanınıyor. Benzer şekilde, belirli rehber kişilerine de geçici erişim sağlanabiliyor ve uygulamalar bu kişilerin bilgilerinde yaptığınız değişiklikleri takip edemiyor. Find Hub içerisine eklenen yeni “Kayıp Olarak İşaretle” sayesinde telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında cihaz kendisini biyometrik verilerinizle kilitliyor.

İçerik üreticileri ve oyuncular için de iki kritik yenilik var: Screen Reactions özelliği sayesinde, harici bir yeşil ekrana ihtiyaç duymadan ekran kaydı yaparken selfie kamerası üzerinden kendi tepkilerinizi videoya ekleyebiliyorsunuz. Oyuncular için geliştirilen ve önümüzdeki aylarda aktif olacak Katlanabilir Oyun Modu ise katlanabilir ekranı 50/50 oranında ikiye bölerek üstte oyunu, altta ise oyun kumandasını çalıştırıyor.