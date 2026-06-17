Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Android 17'nin kararlı sürümü, Google Pixel telefonlar için resmen yayımlandı. İşte özellikler.

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Android 17 güncellemesinin kararlı sürümünü uzun soluklu bir test maratonunun ardından nihayet yayımladı. Güncelleme, destekleyen Google Pixel cihazlar için geldi. Test aşamasında. Android 17 Beta 1 sürümü 13 Şubat 2026'da, Beta 2 sürümü 26 Şubat 2026'da, Beta 3 sürümü 26 Mart 2026'da ve Beta 4 sürümü ise 16 Nisan 2026'da teknoloji meraklılarıyla buluşmuştu.

Yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, birçok yeni özelliği Pixel telefonlar için kullanıma sunuyor. Gelin Android 17 güncellemesini alan telefonlar ve sunulan özelliklere birlikte göz atalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Verileriniz Hacker’ların Oyuncağı Olmasın: Bilgisayarınız İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Programları

Verileriniz Hacker’ların Oyuncağı Olmasın: Bilgisayarınız İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Programları

İçerikten Görseller

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler
ando1
ando2

Android 17 güncellemesi alan Pixel modelleri

ando1

  • Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ve Pixel 10a
  • Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9a
  • Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel 8a
  • Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel 7a
  • Pixel 6, Pixel 6 Pro ve Pixel 6a
  • Tablet ve katlanabilir kanadında ise Pixel Tablet ile orijinal Pixel Fold

Yapay zekâdan güvenliğe: Android 17 ile gelen yenilikler

ando2

Android 17, Pixel telefonların yeteneklerini artıracak bir dizi yapay zekâ ve üretkenlik aracıyla birlikte geliyor. Bu sürümle birlikte metin ya da görsel komutlarından orijinal müzik üretebilen Lyria 3 sistemi kullanıma sunuluyor. Ayrıca Gemini Pro aboneliğine sahip olan kullanıcılar, Gemini Omni sayesinde metin komutlarını doğrudan özel video kliplerine dönüştürebilecek. Yapay zeka tarafında Pixel 10 serisi Magic Cue özelliğine kavuşurken, Voice Translate özelliği Pixel 10a modeline entegre ediliyor. olarak, AirDrop benzeri Quick Share uyumluluğu Pixel 9a ve Pixel 8a modellerine de genişletiliyor.

Görsel deneyim ve arayüz tarafında ise yıllardır yalnızca mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı kalan "Bubbles" özelliği tarihindeki en büyük güncellemeyi alıyor. Artık telefonunuzdaki herhangi bir uygulamayı uzun süre basılı tutup "Bubble" seçeneğini seçerek yüzen bir baloncuğa dönüştürebilir ve diğer uygulamaların üzerinde çoklu görev amacıyla kullanabilirsiniz.

Güvenlik ve gizlilik standartları da Android 17 ile bir üst basamağa taşınmış durumda. Artık kullanıcılara, uygulamalara hassas/tam konum bilgisi için "geçici erişim" verme yetkisi tanınıyor. Benzer şekilde, belirli rehber kişilerine de geçici erişim sağlanabiliyor ve uygulamalar bu kişilerin bilgilerinde yaptığınız değişiklikleri takip edemiyor. Find Hub içerisine eklenen yeni “Kayıp Olarak İşaretle” sayesinde telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında cihaz kendisini biyometrik verilerinizle kilitliyor.

İçerik üreticileri ve oyuncular için de iki kritik yenilik var: Screen Reactions özelliği sayesinde, harici bir yeşil ekrana ihtiyaç duymadan ekran kaydı yaparken selfie kamerası üzerinden kendi tepkilerinizi videoya ekleyebiliyorsunuz. Oyuncular için geliştirilen ve önümüzdeki aylarda aktif olacak Katlanabilir Oyun Modu ise katlanabilir ekranı 50/50 oranında ikiye bölerek üstte oyunu, altta ise oyun kumandasını çalıştırıyor.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com