Google'ın internet servisi olarak adlandırabileceğimiz Google Fi nedir? Ülkemizde kullanılabiliyor mu?

Google'ın, insanların internete erişim şeklini değiştirmeyi amaçlayan Google Fi projesini başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Başlatıldığından bu tarihe kadar Beta sürecinde olan Google Fi; bugünden itibaren resmi olarak işlemeye başlıyor. Google, sadece Android kullanıcılarının değil, bütün teknolojik ekosistemin (iOS vb.) Google Fi'dan yararlanması için elinden geleni yapıyor.

Google Fi Nedir?

Google Fi; mevcut baz istasyonları üzerinden Google'ın kendi sunucularına bağlanarak internete erişmeniz mantığına dayanıyor. Bir bakıma baz istasyonları üzerinden VPN kullanmak gibi diyebiliriz. Google an itibariyle Almanya ve ABD'de oldukça etkin olan T-Mobile, Verizon, Sprint ve U.S. Cellular operatörleriyle anlaşma içinde ve bu operatörlerin baz istasyonları üzerinden Google Fi hizmetini kullanıcılarına sunuyor.

Sadece operatörlerle kalmayan Google, ücretsiz Wi-Fi noktaları oluşturarak, yine buralardan da Google Fi hizmetine kullanıcıların erişmesini sağlayacak. Google Fi hizmetinin an itibariyle 170'den fazla ülkede kullanılabilir (Türkiye dâhil) durumda olduğunu belirten Google, seyahat eden kişilerin sürekli bir Wi-Fi veya operatör arayışı içinde olmalarının Google Fi ile çok kolay bir şekilde önüne geçileceğini belirtiyor.

Google Fi Nasıl Çalışıyor?

İlk olarak Google Fi hizmetinden yararlanabilmek için cihazınızın Google Fi hizmetini destekliyor olması gerekiyor. Google Fi hizmetini destekleyen cihazınız - hizmeti kullanmaya başladıktan sonra - Google'ın anlaşmalı olduğu operatörlerin baz istasyonları arasında, en çok hangi baz istasyonunun sinyali güçlüyse, geçiş yaparak size internet deneyimini kesintisiz olarak sunacak.

Google Fi hizmeti de şu an kullandığımız operatörlerin sistemine oldukça benziyor. Google Fi hizmetine sahip her kullanıcı, aramalar ve mesajlar gerçekleştirebileceği, kendisine özel bir telefon numarasına sahip olacak. Eğer numaranızı değiştirme zahmetine girip rehberinizde bulunan kişilere numaranızın değiştiğini söylemek istemiyorsanız, Google'ın bunun için de bir çözümü mevcut zirâ Google, Fi için operatörlerden numara taşıma imkanını da kullanıcılarına sunacak.

Google Fi Destekleyen Cihazlar

Google Fi teknik olarak bütün cihazlar tarafından desteklenecek ancak cihazınız eski ve Google Fi desteği yoksa, operatörler veya Wi-Fi'lar arasında kendisi geçiş yapmayacaktır ve bunu elle (manuel) yapmanız gerekecektir. Google Fi için özel olarak tasarlanmış; Pixel serisi, Moto G6, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ ve Android One Moto X4 gibi cihazların yanında, Google Fi hizmetini destekleyen bütün cihazlara buradan ulaşabilirsiniz.

Google Fi Kapsama Alanı

An itibariyle Google Fi, Türkiye dâhil olmak üzere, Dünya üzerindeki 170 ülkede kullanılabilir durumda ancak eğer ki Google Fi hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, öncelikle ABD'ye gidip bu hizmete kayıt olmanız gerekiyor zirâ kayıt işlemi, sadece ABD'de gerçekleştiriliyor. İlerleyen zamanlarda ise her ülkeden kayıt yapılabileceğini tahmin ediyoruz.

Google Fi Hizmetinin Ücretlendirmesi

Google Fi'ın en iyi yanlarından birisinin ücret kısmı olduğunu söyleyebiliriz zirâ Google Fi'ın fiyatları, birçok operatörden çok daha ucuz durumda. İlgimizi çeken önemli yanlardan birisi ise istediğiniz kadar veri (GB) satın alabiliyor ve buna oranla para ödüyor olmanız. Normal üyelik aylık 20$ fiyatında (en fazla 5 aile üyesine kadar, diğer üyeler 20$ yerine 15$'dan bu hizmetten faydalanabiliyor); sınırsız telefon görüşmesi ve sınırsız mesajlaşmayı içeren bir paket.

Eğer ki ben internet de isterim derseniz; her 100MB başına 1$ ödemek zorundasınız ancak korkmayın, şu an sahip olduğumuz opeartörlere göre bu fiyatlar muazzam derecede iyi kalıyor. Google, kullanıcılarına bir iyilik yaparak; internet kullanımınız eğer ki 60$'ı yani 6GB'ı geçer ise faturanıza herhangi bir ek ücret yansıtılmadan sınırsız bir şekilde (hız düşürtülerek) interneti kullanmanıza izin veriyor. Bu bağlamda ne kadar internet kullanırsanız kullanın veyahut ne kadar telefon görüşmesi yaparsanız yapın, aylık faturanız asla (eğer ki sadece siz interneti kullanıyorsanız) 80$''ı geçmiyor.Bu fiyatlar ülkemize göre pahalı, ancak birim fiyat olarak kabul edilebilir düzeydeler.

Bizce oldukça başarılı olan Google'ın operatör hizmeti Google Fi'ın, gelecek yıllarda sektörün büyük bir kısmını domine edeceğini tahmin ediyoruz.