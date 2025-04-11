Google'ın yapay zekâ destekli yeni bir aracı, konuşmalarınızda kullanabileceğiniz komik görseller üretiyor. Peki ne kadar iyi çalışıyor?

Google’ın Gboard için yeni yapay zekâ destekli bir "meme (komik görsel) oluşturucu" geliştirdi ve özelliğin gerçek hayattaki kullanımına dair ilk sonuçlar gün yüzüne çıktı.

Android Authority, Google’daki bir kaynak sayesinde bu özelliğin geliştirilmekte olan erken sürümünü inceleme fırsatı buldu. Google’ın “Meme Generator” adını verdiği bu özellik, kullanıcıların kolayca komik görseller oluşturmasına olanak tanıyor.

Meme Generator aracı nasıl çalışıyor?

Yeni özellikte iki ana seçenek var. İlki “özel” mod, hazır görseller arasından seçim yaparak ya da kendi görselinizi yükleyerek kullanmanızı sağlıyor. Görsellerin büyük kısmı otomatik olarak seçilmeye hazır hâlde karşınızda yer alıyor.

Görseli seçtikten sonra oldukça basit bir düzenleyiciye geçiş yapılıyor. Burada metni taşıyabiliyor, döndürebiliyor, ölçekleyebiliyorsunuz ama yazı tipi ve renk gibi detayları değiştirmek mümkün değil. Yani yaratıcılık açısından eliniz kolunuz bağlı.

İkinci ve daha iddialı seçenek ise “oluştur” modu. Burada yapay zekâya bir konu veriyorsunuz ve o sizin için uygun bir görsel ile başlıklar hazırlıyor ancak bu özellik internet bağlantısı gerektiriyor ve işlem sunucu tarafında gerçekleşiyor.

Sonuçlara gelirsek... Şimdilik maalesef beklenenin çok altında. Filtreleme sistemleri o kadar sıkı ki, herhangi bir tehdit teşkil etmediğini düşündüğünüz içerikler bile engellendiğinden yer yer mizahın dozajı komiklikten çıkıyor. Üretilen görseller de doğal olarak ya bağlamsız ya da tamamen anlamsız oluyor.

İşin doğrusu, bu özelliğin gençlerden çok teknolojiye yeni adapte olmaya çalışan daha büyük yaş gruplarına hitap ettiğini düşünmek gerek fakat zamanla gelişeceğine hemfikiriz.