Google, duyurduktan birkaç gün sonra ertelediği uygun fiyatlı telefonu Pixel 9a'yı satışa sundu. Ancak bu kez de her renk seçeneği için her depolama alanı sunulamıyor. Google, şimdilik sessiz.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz ay duyurduğu uygun fiyatlı telefonu Pixel 9a, çok da iyi bir lansman süreci geçirmedi. Zira şirket, duyurudan sadece birkaç gün sonra bu akıllı telefonu ertelediğini açıkladı. Şimdiyse beklenen gün geldi ve Google, Pixel 9a'yı resmen satışa sundu.

Başlangıç fiyatı 499 dolar akıllı telefon, orta segmentte çok satanlar arasına girecek gibi görünüyor. Ancak burada hâlâ bir sorun var. Google, Pixel 9a'yı tüm renk seçeneklerinde tüm depolama kombinasyonlarında satışa sunamadı.

Sorunun nedeni bilinmiyor

Google, Pixel 9a'nın duyurusunda bu akıllı telefonun siyah, kirli beyaz, pembe ve açık mor renklerde satışa sunulacağını söylemişti. Bu akıllı telefonlar, normal koşullarda 128 GB veya 256 GB kapasiteli versiyonlara sahip olacaktı. Ancak kirli beyaz ve pembe renk seçeneklerini satın almak isteyen kullanıcılar, şimdilik sadece 128 GB depolama alanı olan versiyonu satın alabiliyorlar. Google, neden böyle bir şey yaşandığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Google Pixel 9a'nın teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için:

Yaşanan gelişme, Google Pixel 9a'da patlak veren üretim sorunlarının kısmen de olsa devam ediyor olabileceği anlamına geliyor. Ancak şirketten resmî bir açıklama gelmeden neler yaşandığını anlamak çok da mümkün değil.