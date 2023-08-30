Google Fotoğraflar uygulamasının iOS ve web sürümüne "Kilitli Klasör" özelliği geldi. Şu ana kadar sadece Android uygulamasında bulunan özellik, kullanıcıların özel fotoğraf ve videolarını gizlemelerini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji Google, Fotoğraflar hizmeti ile ilgili önemli bir adım attı. Bugüne kadar sadece Android uygulamasında olan "Kilitli Klasör" özelliğini iOS ve web sürüm için kullanıma sundu. Kullanıcılar artık, iOS ve web sürümde de özel görüntülerini bir klasöre koyup, bu klasörü şifreleyebilecekler.

Google Fotoğraflar'ın iOS ve web sürüme de eklenen Kilitli Klasör özelliği, sadece Fotoğraflar uygulamasında gizlenmesini sağlamayacak. Kullanıcılar, bu sistem sayesinde özel içeriklerini fotoğraf akışlarında gizledikleri gibi diğer uygulamalarda da gizleme imkânı yakalayacaklar. Üstelik kullanıcılara, Kilitli Klasör'deki içerikleri yedeklemeleri için imkân da sunulacak.

Google'a göre Kilitli Klasör özelliği, güvenliği maksimum seviyeye çıkarıyor

Michael Marconi isimli Google sözcüsü, Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kilitli Klasör'e eklenen verileri HTTPS gibi önde gelen şifreleme yöntemlerine ek olarak, herkese açık kullanımda olmayan şifreleme özellikleriyle koruyoruz." ifadesini kullanan sözcü, Kilitli Klasör ve içeriklerin Google'ın bulut yedek sistemine istenirse aktarılmayabileceğini de söyledi. Yani Kilitli Klasör'deki veriler, sadece cihazda da kalabilecek.

Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği neden önemli?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda pek çok ünlünün çıplak fotoğrafları internete saçılmıştı. Dünya çapında ses getiren bu skandal, söz konusu isimlerin iCloud hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirilmesiyle gerçekleşmişti. Kilitli Klasör özelliği ise, herhangi bir kişi Google şifrenizi öğrenip Fotoğraflar'daki yedekli görüntülerinize ulaşsa bile Kilitli Klasör'deki fotoğraflara ulaşamamasını sağlıyor. Yani "özel" fotoğraflarınız, Google şifrenizi kaptırsanız bile büyük ölçüde güvende olacak.

Google Fotoğraflar için hazırlanan Kilitli Klasör özelliği, şu an için dağıtım aşamasında. Eğer iOS veya web sürüm üzerinden bu özelliğe erişmek isterseniz, bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Google, bugün itibarıyla dağıtımına başlanan özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının "biraz" zaman alabileceğini söyledi.