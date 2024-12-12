Google, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları için yepyeni bir Android XR işletim sistemi duyurdu, mevcut Android uygulamalarıyla uyumluluğunu vurguladı.

Google, artırılmış gerçeklik (XR) deneyimlerini daha bütünleşik hale getirecek olan Android XR işletim sistemini duyurdu. Şirket, bu yenilikle birlikte Android XR ile VR ve AR cihazları için yepyeni bir ekosistem yaratmayı hedefliyor ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getirmeyi vadediyor.

Android XR, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) cihazları için tamamen baştan geliştirilen bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor.

Yeni Android XR uygulamaları

Google, XR platformunun temel taşlarından birinin mevcut Android uygulamalarıyla uyumluluğu olacağını belirtiyor. Kullanıcılar, Google Play Store’dan indirilen uygulamaları kullanmaya devam edebilecek. Android XR için geliştirilen yeni uygulamalar da yakında kullanılabilir olacak.

Şirketin yeni işletim sistemi, Samsung ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Project Moohan gözlüğü gibi cihazlarla güçlenecek. Bu cihazlar sanal ve gerçek dünya arasında geçişi mümkün kılacak ve Google’ın popüler uygulamalarıyla entegre olacak. Google'ın Gemini yapay zekâ sistemi, Android XR deneyimlerini daha akıllı ve sezgisel hale getirecek şekilde platforma entegre edilecek.