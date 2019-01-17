Google'ın amiral gemisi serisi Pixel yeni akıllı telefonunun detayları açığa kavuştu.

Arama motoruyla tanıdığımız Google'ın amiral gemisi akıllı telefon serisi Pixel, Android güncellemelerini en erken alan akıllı telefon olarak akıllarda yer edindi. Aynı zamanda Android işletim sisteminin en saf halini kullanan Pixel ailesi akıllı telefonların yeni üyesi Pixel 4'ün detayları, almış olduğu bir patent sayesinde ortaya çıktı.

Tamamen çerçevesiz ekran tasarımıyla gelecek olan Pixel 4'ün çerçeveleri iPhone Xs'inki ile aynı veyahut daha da ince olacak. Cihazın ön yüzünde herhangi bir çentiğin veya kamera deliğinin bulunmaması, Google'ın çift selfie kamerasını cihazın neresine yerleştirdiğini merak etmemize yol açıyor zirâ kenarlar bir hayli ince olunca, Google'ın kızaklı sistemi Pixel 4'te kullanabileceği akıllara geliyor.

Google'ın yeni amiral gemisi altta ve üstte olmak üzere cihazın ön kısmında iki adet hoparlöre sahip olacak. Bu doğrultuda hoparlörlerin, stereo özelliği ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazın arka kısmı hakkında herhangi bir bilgi veya görüntü patent içerisinde ne yazık ki yer almıyor. Google'ın bundan sonraki Pixel akıllı telefonlarında uçtan uca ekran teknolojisini kullanması bekleniyor.