Google, Müşterisine Yanlışlıkla 10 Pixel 4 Yolladı

Google, yalnızca bir tane Pixel 4 cihazı sipariş eden bir müşterisine 10 tane Pixel 4 yolladı. Google Müşteri Hizmetleri, hata konusunda uyarılmasına rağmen cihazları geri alırken de hata yaptı. Google Müşteri Hizmetleri lojistiğinin pek de iyi çalışmadığı söyleniyor.

Teknoloji ve bilişim devi Google'ın başı, yine müşteri hizmetleri ve lojistik sorunlarıyla dertte. Hizmetlerinin lojistik ucuyla ilgili zaman zaman sorun yaşayan ve müşteri hizmetleri konusunda da 'altın standartlara' sahip olmadığı düşünülen Google, son olarak bir müşterisine yanlışlıkla 10 adet Pixel 4 telefon gönderdi. Yalnız tek bir Pixel 4 sipariş eden müşteri, kendi iç sesini ve eşini dinleyerek Google'ı durumdan haberdar etmek istedi.

Reddit kullanıcısı timias55, meseleyi anladıktan sonra müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Kullanıcının anlattığı hikâyeye göre, siyah bir Pixel 4 64 GB telefon siparişi vermesine rağmen, iki gün sonra FedEx kargoyla birlikte eline 10 adet Pixel 4 geçti. İlk etapta kendisine piyango çıkmış gibi hisseden kullanıcı, eşinin telkinleriyle ve kendi vicdanının sesini dinleyerek Google'ı konudan haberdar etti. Google Müşteri Hizmetleri ilk etapta sevk irsaliyesinin fotoğrafını istedi. Sonrasındaysa ekstra olarak gelen akıllı telefonların fotoğrafı talep edildi.

Hatayı düzeltirken de hata yaptılar

Kendi telefonunu kargodan çıkarıp kalan 9 telefonun fotoğrafını çekerek Google'a yollayan kullanıcı, müşteri hizmetlerinin kendisine 3 kez beklemesini söylediğini ve en nihayetinde 2 gün sonra bir e-posta gönderildiğini belirtiyor. Google Müşteri Hizmetleri, gönderdiği e-postada müşteriyi, FedEx'in ekstra telefonları almak için müşterinin evine uğrayacağı konusunda bilgilendirdi. Bununla birlikte, Google bir hata daha yaparak takip faturasına bir telefon eksik yazarak toplamda 8 telefonun geri alınacağını yazmış.

Aslında bu durum, müşteri için kırk yılda bir ele geçen fırsat olarak görülebilirdi çünkü yapılan yanlışlığın toplam bedeli 4990 dolar artı vergilerdi. timias55 isimli kullanıcının iyi niyeti cihazları geri göndermesini sağladı ancak Google'ın müşteri hizmetlerindeki büyük boşluklar bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Peki siz, elinize hiç beklemediğiniz bir şekilde 10 tane Google Pixel 4 cihaz geçseydi ne yapardınız?