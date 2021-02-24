Google Pixel telefonlarda yer alan "Trafik Kazası Algılama" özelliği, bir insanın hayatını kurtardı. Sahip olduğu küçük iş makinesi ile uçurumdan yuvarlanan talihsiz bir adam, sahip olduğu Google Pixel 4XL sayesinde ölümden döndü.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Pixel telefonları, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Gerek uygun sayılabilecek fiyatları gerekse sunduğu teknik özelliklerle dikkat çeken telefonlar, yazılım açısından da çeşitli avantajlar sunuyorlar. Örneğin bu akıllı telefonlarda, "Trafik Kazası Algılama" isimli ilginç bir özellik var. Bugün Samsung gibi en popüler markalarda bile bulunmayan bu özellik, bu kez bir insanın hayatını kurtardı.

Google Pixel'in hünerleri, Chuck Walker isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yaşadığı bir deneyimi anlatan Walker, aslında bu tür bir özelliğin ne kadar büyük önem arz ettiğini de gözler önüne sermiş oldu. Bugüne kadar bu tür haberleri Apple'dan duymuş olsak da Google Pixel telefonların da böyle imkanlar sunması, Google'ın ekmeğine yağ sürecek gibi görünüyor.

Google Pixel 4XL, bir insanın hayatını nasıl kurtardı?

Walker, kasım ayının son günlerinde sahip olduğu özel mülkte ufak bir iş makinesi ile çevre düzenlemesi yapıyor. Bir anlık dikkatsizliği nedeniyle arazinin sonundaki uçurumdan yuvarlanan Walker ve ona ait iş makinesi, metrelerce aşağı yuvarlanıyor. Taklaların etkisiyle 7 kaburgası ile 4 omur kemiği kırılan Walker, iş makinesinin içinden çıkamıyor ve en nihayetinde de bilincini yitiriyor.

Tam da bu noktada Walker'ın sahip olduğu Google Pixel 4XL devreye giriyor. Telefonundaki "Trafik Kazası Algılama" özelliğinden haberdar olup, bu özelliği aktifleştiren Walker, kazadan sonra telefona ulaşma imkanına sahip olmuyor. Ancak telefon, o anlarda bir kazanın yaşandığını anlayıp, 911 ile iletişim kurmayı başarıyor. Telefondan konum bilgisi alan sağlık ekipleri, doğrudan olay yerine hareket ediyorlar ve Walker, bilinci yerine geldiğinde sağlık ekiplerinin kendini kurtarmak için çaba sarf ettiklerini ifade ediyor.

Walker, hayatının bir bir bölümünde sağlık görevlisi olarak çalıştığından bahsedip, yaşadıklarını yorumluyor. Yaralarının hayati olmadığını ancak bulunduğu yerin çok ücra bir köşe ve kendine ait mülk olduğu için kimse tarafından fark edilme imkanı olmadığını söyleyen Walker, böylesi bir durumda hipotermiden ölmesinin kesin olduğunu belirtiyor. Şu sıralar sağlık durumu iyi olan Walker, telefonuna minnettar olduğunu vurguluyor. Peki Google Pixel telefonlarda yer alan bu özellik nerede bulunuyor?

Eğer Google Pixel 5, 4, 4a, 4a 5G ve 3 modellerinden bir tanesini kullanıyorsanız, Trafik Kazası Algılama özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunun yapmanız gereken şey ise telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girdikten sonra Safety yani Güvenlik bölümüne giriş yapmak. Buradaki menüleri incelediğinizde, Trafik Kazası Algılama özelliğinin varlığını göreceksiniz. Varsayılan olarak devre dışı olan özelliği aktifleştirerek, olası trafik kazalarında kullanmaya başlayabilirsiniz.