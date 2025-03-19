Google, Pixel 9a’yı duyurdu. Yeni model, Tensor G4 işlemci, 120 Hz ekran, geliştirilmiş kamera sistemi ve Android 15 ile geliyor.

Google, Pixel 9 ailesine yeni bir üye ekledi: Pixel 9a. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan bu telefon, Tensor G4 işlemcisi, 120 Hz ekranı ve yenilenen kamera sistemiyle geliyor.

Google, Pixel 9 serisinin en uygun fiyatlı modeli Pixel 9a'yı sonunda duyurdu. 499 dolardan başlayan fiyatıyla satışa çıkacak telefon, nisan ayında kullanıcılarla buluşacak. Eğer uygun fiyatlı bir Pixel arıyorsanız, göz atmaya değer bir seçenek olabilir.

Google Pixel 9a özellikleri

Pixel 9a, serinin diğer modelleriyle benzer bir tasarım çizgisine sahip. Cihazın ön yüzünde Corning Gorilla Glass 3 cam kullanılırken, düz kenarlara sahip alüminyum çerçeveyle çevrelendiği görülüyor. Arka yüzeyde ise polikarbonat bir panel yer alıyor. Google, bu modelin önceki nesil Pixel 8a’dan farklı olarak IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğunu belirtti. Ekran tarafında 6.3 inç büyüklüğünde pOLED panel tercih edildiği paylaşıldı. 2424x1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın, HDR içeriklerde 1800 nit parlaklığa ulaştığı açıklandı. Aynı zamanda cihazın ekran içine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucuya sahip olduğu belirtildi.

Pixel 9a, gücünü Google'ın yeni Tensor G4 işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ile desteklenen telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Kamera tarafında ise önemli değişiklikler var. Ana kamera, önceki modellerde bulunan 64 MP sensör yerine 48 MP çözünürlükte, f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir lens ile güncellendi.

Optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunan bu kamera, 4K çözünürlüğünde 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ve ön kamera ise önceki modelde olduğu gibi 13 MP çözünürlüğünde kalmış. Ayrıca Pixel 9a, A serisinde ilk kez "Makro Odak" ve "Astrofotografi" modlarını destekleyen model oldu.

Pixel 9a, Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkacak ve Google’ın yeni yapay zeka özelliklerini içerecek. Şirket, cihazın yedi yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacağını açıkladı. Pixel 9a'nın Obsidian (siyah), Porcelain (beyaz), Iris (mor) ve Peony (pembe) olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacağını duyurdu. Ancak her renk seçeneğinin tüm bölgelerde satışa sunulmayacağı bilgisi paylaşıldı.