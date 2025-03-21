Google, birkaç gün önce duyurduğu Pixel 9a'yı ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu ertelemenin nedeni, Pixel 9a üretiminde yaşanan bir hata.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, daha birkaç gün önce duyurulan Pixel 9a ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, üretilen Google Pixel 9a'ların küçük bir kısmında bileşen kalitesi sorunu olduğunu ve bundan kaynaklı olarak da gecikmeler yaşanacağını duyurdu. Google Pixel 9a teslimatları, yeni planlamaya göre gelecek ay itibarıyla piyasaya sürülecek.

Google, normal koşullarda bir akıllı telefonu duyurur ve bunun peşine de piyasaya sürerdi. Ancak Pixel 9a'da böyle bir şey yaşanmayacak. Hatta şirket, yeni akıllı telefonunu ön siparişe bile açamadı.

Google Pixel 9a'daki sorunun hangi bileşenden kaynaklandığı belli değil

Matt Flegal isimli bir Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamada üretim hatasına ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Ancak ne Flegal ne de başka bir Google yetkilisi, Pixel 9a'nın gecikmesine yol açan bileşenin hangisi olduğuna ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Google Pixel 9a'nın fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için:

Google Pixel 9a'da yaşanan sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım Google, yeni akıllı telefonundaki üretim hatasını hızlı bir şekilde çözebilecek mi...